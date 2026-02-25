 ADY Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar əlavə qatar reysləri təyin edir | 1news.az | Xəbərlər
ADY Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar əlavə qatar reysləri təyin edir

14:32 - Bu gün
Qarşıdan gələn Novruz və Ramazan bayramları münasibətilə ölkədaxili marşrutlar üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC məlumat yayıb.

Bildirilir ki, 20-30 mart tarixlərində hər gün Bakı-Qəbələ-Bakı,19-30 mart tarixlərində hər gün Bakı-Ağstafa-Bakı, 23 və 25 martda isə Bakı-Ağdam-Bakı marşrutu ilə səfərlər təşkil olunacaq.

Bakı-Ağstafa-Bakı qatarlarına biletləri 10 faiz endirimlə dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya “ADY Mobile” tətbiqindən əldə edə bilərsiniz.

Qeyd edək ki, bayram günlərində Bakı–Qazax–Bakı, Bakı-Balakən-Bakı, Gəncə-Qəbələ-Gəncə marşrutları, eləcə də 21 və 28 mart tarixlərində Bakı-Ağdam-Bakı marşrutu ilə ənənəvi qrafik üzrə reyslər icra olunacaq.

80

