Trampdan İrana növbəti XƏBƏRDARLIQ
“İran tərəfi daha sərt zərbə endirəcəyi ilə bağlı bəyanat yayıb, lakin bunu etməsələr yaxşıdı”
1news.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp İrana növbəti dəfə xəbərdarlığlnda deyib.
“Əgər İran tərəfi bunu etsə, biz də onlara indiyədək görülməmiş güclə zərbə endirəcəyik”.
Qeyd edək ki, İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İranın Ali Rəhbəri Əli Xameneinin qisasını alacağını, daha güclü, misli görünməmiş zərbələr endiriləcəyini bəyan edib.
