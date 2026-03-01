 İran Xarici işlər nazirindən ABŞ-yə etiraz: Əgər hücum edəcəkdinizsə, niyə danışıqlara başladınız? | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Dünya

İran Xarici işlər nazirindən ABŞ-yə etiraz: Əgər hücum edəcəkdinizsə, niyə danışıqlara başladınız?

Qafar Ağayev00:31 - Bu gün
İran Xarici işlər nazirindən ABŞ-yə etiraz: Əgər hücum edəcəkdinizsə, niyə danışıqlara başladınız?

İranın xarici işlər naziri Abbas Arakçi, ABŞ və İsrailin hücumlara başlamasından sonra NBC News telekanalına açıqlama verib.

1news.az xəbər verir ki, Arakçi Vaşinqtonun iyun ayında olduğu kimi, danışıqlar davam edərkən hücuma keçdiyini bildirib.

"ABŞ rəhbərliyinin niyə müzakirələrə başlamaqda israr etdiyini anlamıram. Sonra isə danışıqların ortasında hücum etdilər. Bu, iyun ayında baş verənlərin eynisidir. O zaman da danışıqlar gedirdi və biz ciddi irəliləyiş əldə etmişdik. İki gün öncə Cenevrədə Steve Witkoff və Jared Kushner ilə çox yaxşı görüşümüz oldu. İranın nüvə proqramı ilə bağlı ciddi sualları müzakirə etdik. Fərqlərimiz var, amma onların bir qismini həll etdik və qalan məsələləri müzakirə etməyə davam etməyə qərar verdik".

Nazir vurğulayıb ki, İran bölgədə müharibə və gərginliyin artmasını istəmir.

"Bizim baxışımıza görə, regionda müharibə və ya gərginliyin eskalasiyası arzuolunan deyil. Gərginliyin azaldılmasına hazırıq, lakin əvvəlcə hücumlar dayandırılmalıdır. Hücumlar bitdikdən sonra dialoq üçün zəmin yarana bilər və biz bunu dəyərləndirə bilərik".

Paylaş:
148

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan XİN İranla bağlı tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb - BƏYANAT

Dünya

İran Xarici işlər nazirindən ABŞ-yə etiraz: Əgər hücum edəcəkdinizsə, niyə danışıqlara başladınız?

Cəmiyyət

Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan ölkəyə keçidi davam edir

Dünya

İrana məxsus PUA Bəhreyndə göydələnə çırpılıb - VİDEO

Dünya

İran Xarici işlər nazirindən ABŞ-yə etiraz: Əgər hücum edəcəkdinizsə, niyə danışıqlara başladınız?

Tehrana endirilən zərbələrdə Xameneinin oğlu və gəlini həlak olub

Hücumlar nəticəsində İranda ölən və yaralanların sayı açıqlanıb

İrana məxsus PUA Bəhreyndə göydələnə çırpılıb - VİDEO

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Anna Akopyan Nikol Paşinyandan ayrıldığını açıqlayıb

Türkiyə Prezidenti Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

İran Xarici işlər nazirindən ABŞ-yə etiraz: Əgər hücum edəcəkdinizsə, niyə danışıqlara başladınız?

Hücumlar nəticəsində İranda ölən və yaralanların sayı açıqlanıb

Son xəbərlər

İran Xarici işlər nazirindən ABŞ-yə etiraz: Əgər hücum edəcəkdinizsə, niyə danışıqlara başladınız?

Bu gün, 00:31

Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan ölkəyə keçidi davam edir

Bu gün, 00:05

Tehrana endirilən zərbələrdə Xameneinin oğlu və gəlini həlak olub

28 / 02 / 2026, 23:57

Hücumlar nəticəsində İranda ölən və yaralanların sayı açıqlanıb

28 / 02 / 2026, 21:44

İrana məxsus PUA Bəhreyndə göydələnə çırpılıb - VİDEO

28 / 02 / 2026, 21:29

Azərbaycan XİN İranla bağlı tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb - BƏYANAT

28 / 02 / 2026, 21:27

PAŞA Holidays 2026-cı ilin yay mövsümü üçün Monteneqro və Yunanıstana çarter uçuş proqramlarını elan etdi - FOTO

28 / 02 / 2026, 20:28

Çin ABŞ və İsraildən əməliyyatları dərhal dayandırmağı tələb edir

28 / 02 / 2026, 18:04

Sumqayıtda avtomobil qazıntı işləri aparılan əraziyə düşüb

28 / 02 / 2026, 17:49

Putin İranla əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb

28 / 02 / 2026, 17:32

Türkiyə İrana hücumla bağlı bəyanat verib

28 / 02 / 2026, 17:19

İranda qızlar məktəbində ölən şagirdlərin sayı 57-ə çatıb - YENİLƏNİB

28 / 02 / 2026, 16:55

İran ordusu İsrailə qarşı əks-hücuma keçib - SON DƏQİQƏ

28 / 02 / 2026, 16:47

Tokayev İran ətrafında vəziyyətin gərginləşməsi fonunda fövqəladə plan təqdim etmək tapşırığı verib

28 / 02 / 2026, 16:43

Misirdən bir sıra ərəb ölkələrinə uçuşlar dayandırılıb

28 / 02 / 2026, 16:34

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri İrana xəbərdarlıq edib

28 / 02 / 2026, 16:28

Özbəkistan öz vətəndaşlarını İsraildə təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməyə çağırdı

28 / 02 / 2026, 16:22

Türkiyə İran sərhədindən qanunsuz giriş olunması ilə bağlı yayılan dezinformasiyanı təkzib edib

28 / 02 / 2026, 16:02

Rusiya XİN ABŞ və İsrailin İrana hücumunu qınayıb

28 / 02 / 2026, 15:46

Lənkəranda 52 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub

28 / 02 / 2026, 15:44
Bütün xəbərlər