 İran Əli Xameneinin ölümünü təsdiqləyib - RƏSMİ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Dünya

İran Əli Xameneinin ölümünü təsdiqləyib - RƏSMİ

Qafar Ağayev10:04 - Bu gün
İran Əli Xameneinin ölümünü təsdiqləyib - RƏSMİ

İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

1news.az xəbər verir ki, bu bardə yerli KİV məlumat yayıb.

Bildirilir ki, məlumatı İranın Dövlət Xəbər Agentliyi (İRNА) təsdiqləyib. Agentliyin yaydığı xəbərdə “İslam İnqilabının ali rəhbəri şəhid olub” ifadəsi yer alıb.

Qeyd edilib ki, Əli Xamenei ABŞ və İsrail tərəfindən həyata keçirilən hücumlar zamanı həlak olub.

“Tasnim” agentliyi isə onun şənbə günü səhər saatlarında, iş yerində öldürüldüyünü bildirib.

Xatırladaq ki, daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp da Xameneinin öldürüldüyünü açıqlamışdı.

Paylaş:
132

Aktual

Siyasət

XİN hazırda İranda olan Azərbaycan vətəndaşlarına MÜRACİƏT

Cəmiyyət

MEDİA Yaxın Şərqdəki hərbi əməliyyatlarla bağlı jurnalistlərə müraciət edib

Dünya

İran Əli Xameneinin ölümünü təsdiqləyib - RƏSMİ

Dünya

İran Xarici işlər nazirindən ABŞ-yə etiraz: Əgər hücum edəcəkdinizsə, niyə danışıqlara başladınız?

Dünya

İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi öldürülüb

İranda Xameneinin ölümü ilə bağlı 40 günlük milli matəm elan edilib

İran Əli Xameneinin ölümünü təsdiqləyib - RƏSMİ

İran Xarici işlər nazirindən ABŞ-yə etiraz: Əgər hücum edəcəkdinizsə, niyə danışıqlara başladınız?

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

ABŞ-ın vitse-prezidenti Vens: İrana mümkün zərbələr uzunmüddətli müharibəyə çevrilməyəcək

İrana məxsus PUA Bəhreyndə göydələnə çırpılıb - VİDEO

Tallin şəhərində soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı adnım tədbiri keçirilib

Türkiyə Prezidenti Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Son xəbərlər

Ayxan Hacızadə: İndiyə qədər 30 vətəndaşımız Azərbaycan sərhəddindən keçid edib

Bu gün, 12:18

XİN hazırda İranda olan Azərbaycan vətəndaşlarına MÜRACİƏT

Bu gün, 11:50

MEDİA Yaxın Şərqdəki hərbi əməliyyatlarla bağlı jurnalistlərə müraciət edib

Bu gün, 11:41

İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi öldürülüb

Bu gün, 11:06

İranda Xameneinin ölümü ilə bağlı 40 günlük milli matəm elan edilib

Bu gün, 10:57

Trampdan İrana növbəti XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 10:36

İran Əli Xameneinin ölümünü təsdiqləyib - RƏSMİ

Bu gün, 10:04

İran Xarici işlər nazirindən ABŞ-yə etiraz: Əgər hücum edəcəkdinizsə, niyə danışıqlara başladınız?

Bu gün, 00:31

Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan ölkəyə keçidi davam edir

Bu gün, 00:05

Tehrana endirilən zərbələrdə Xameneinin oğlu və gəlini həlak olub

28 / 02 / 2026, 23:57

Hücumlar nəticəsində İranda ölən və yaralanların sayı açıqlanıb

28 / 02 / 2026, 21:44

İrana məxsus PUA Bəhreyndə göydələnə çırpılıb - VİDEO

28 / 02 / 2026, 21:29

Azərbaycan XİN İranla bağlı tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb - BƏYANAT

28 / 02 / 2026, 21:27

PAŞA Holidays 2026-cı ilin yay mövsümü üçün Monteneqro və Yunanıstana çarter uçuş proqramlarını elan etdi - FOTO

28 / 02 / 2026, 20:28

Çin ABŞ və İsraildən əməliyyatları dərhal dayandırmağı tələb edir

28 / 02 / 2026, 18:04

Sumqayıtda avtomobil qazıntı işləri aparılan əraziyə düşüb

28 / 02 / 2026, 17:49

Putin İranla əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb

28 / 02 / 2026, 17:32

Türkiyə İrana hücumla bağlı bəyanat verib

28 / 02 / 2026, 17:19

İranda qızlar məktəbində ölən şagirdlərin sayı 57-ə çatıb - YENİLƏNİB

28 / 02 / 2026, 16:55

İran ordusu İsrailə qarşı əks-hücuma keçib - SON DƏQİQƏ

28 / 02 / 2026, 16:47
Bütün xəbərlər