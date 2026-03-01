İran Əli Xameneinin ölümünü təsdiqləyib - RƏSMİ
İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.
1news.az xəbər verir ki, bu bardə yerli KİV məlumat yayıb.
Bildirilir ki, məlumatı İranın Dövlət Xəbər Agentliyi (İRNА) təsdiqləyib. Agentliyin yaydığı xəbərdə “İslam İnqilabının ali rəhbəri şəhid olub” ifadəsi yer alıb.
Qeyd edilib ki, Əli Xamenei ABŞ və İsrail tərəfindən həyata keçirilən hücumlar zamanı həlak olub.
“Tasnim” agentliyi isə onun şənbə günü səhər saatlarında, iş yerində öldürüldüyünü bildirib.
Xatırladaq ki, daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp da Xameneinin öldürüldüyünü açıqlamışdı.
