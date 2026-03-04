 Cümə axşamına gözlənilən hava - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Cümə axşamına gözlənilən hava - PROQNOZ

12:42 - Bu gün
Cümə axşamına gözlənilən hava - PROQNOZ

Bakıda martın 5-də havanın əsasən yağmursuz olacağı, rayonlara yağış yağacağı proqnozlaşdırılır.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi şəhərətrafı ərazilərdə az çiskinli olacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 3-6° isti, gündüz 6-9° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunundan 765 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 75-80 %, gündüz 65-70 % olacaq.

Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gündüz yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 1-6° isti, gündüz 9-14° isti, dağlarda gecə 5-10° şaxta, gündüz 3° şaxtadan 2°-dək isti olacaq.

Paylaş:
150

Aktual

Rəsmi

Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər verilməsi üçün 62 min manata yaxın vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirliyində olub, başsağlığı verib - FOTO

Cəmiyyət

İrandan Azərbaycan sərhədi ilə indiyədək 1161 nəfər təxliyə edilib - FOTO

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 86 dolları keçib

Cəmiyyət

Ədliyyə Nazirliyinin Çağrı Mərkəzində fevral ayında xidmət səviyyəsi 91 faizi keçib

Cümə axşamına gözlənilən hava - PROQNOZ

“TələbəPlus” kartı ilə ictimai nəqliyyatda 10 faiz endirim planlaşdırılır - RƏSMİ

BDYPİ vətəndaşlara müraciət etdi: Saxta bildirişlər yayılır

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Sumqayıtda avtomobil qazıntı işləri aparılan əraziyə düşüb

Azərbaycan XİN İranla bağlı tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb - BƏYANAT

AZAL Dubay, Doha, Ciddə və Təl-Əvivə uçuşları dayandırıb

Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB 2

Son xəbərlər

Ədliyyə Nazirliyinin Çağrı Mərkəzində fevral ayında xidmət səviyyəsi 91 faizi keçib

Bu gün, 13:55

İsfahan və Şiraz şəhərlərində İranın hərbi obyektlərinə hava zərbələri endirilib

Bu gün, 13:47

Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər verilməsi üçün 62 min manata yaxın vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:25

Prezident İlham Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirliyində olub, başsağlığı verib - FOTO

Bu gün, 13:08

İsrail F-35 ilə Tehran səmasında İran qırıcısını vurdu

Bu gün, 12:57

Cümə axşamına gözlənilən hava - PROQNOZ

Bu gün, 12:42

“TələbəPlus” kartı ilə ictimai nəqliyyatda 10 faiz endirim planlaşdırılır - RƏSMİ

Bu gün, 12:40

Bakıda növbəti Beynəlxalq Xalça Festivalı keçiriləcək

Bu gün, 12:39

İrandan Azərbaycana daha 21 nəfər təxliyə olunub - FOTO

Bu gün, 12:27

BDYPİ vətəndaşlara müraciət etdi: Saxta bildirişlər yayılır

Bu gün, 12:12

AQTA heyvan sahiblərini və fermerləri heyvanlarını qeydiyyatdan keçirməyə çağırır - VİDEO

Bu gün, 12:09

“Liderlərlə fərq azalır, podiuma isə cəmi bir addım qalır” - Nurid Şəkərəliyev

Bu gün, 12:01

Bu ay pensiya, müavinət və təqaüdlər qrafikdən əvvəl ödəniləcək

Bu gün, 11:57

Xəzərdə köməksiz qalan balıqçılar xilas edilib - FOTO

Bu gün, 11:49

Kəngərli və Culfa rayonlarında silah-sursat aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 11:40

Agentlikdən Yaxın Şərqdə baş verənlərlə bağlı çağırış: Rəsmi mənbələrə istinad edin

Bu gün, 11:36

ABŞ ordusu İranla müharibədə həlak olan ilk hərbçilərin adlarını açıqlayıb

Bu gün, 11:26

Məktəblilər üçün Azərbaycan Tibb Universitetinə maarifləndirici səfər təşkil edilib - FOTO

Bu gün, 11:24

Ötən gün xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb

Bu gün, 11:16

Nazir: Əsas prioritetlərdən biri yerli idmançıların qış idman növlərində təmsil olunmasıdır

Bu gün, 11:03
Bütün xəbərlər