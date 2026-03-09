AZAL Bakıdan Naxçıvan istiqamətində birbaşa uçuşları bərpa edib
Azərbaycan Hava Yolları (AZAL) 9 mart 2026-cı il tarixindən etibarən Bakıdan Naxçıvan istiqamətində birbaşa uçuşları bərpa edir.
Bu barədə 1news.az AZAL-ın Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
AZAL-ın 9 mart 2026-cı il tarixinə Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə planlaşdırılmış uçuş cədvəli:
|
Reys
|
Bakıdan qalxma
|
Naxçıvandan qalxma
|
J2 2251 / 2252
|
18:00
|
20:00
|
J2 2253 / 2254
|
19:00
|
21:00
|
J2 2255 / 2256
|
20:00
|
22:00
|
J2 2257 / 2258
|
21:00
|
23:00
Qeyd edək ki, 10 mart 2026-cı il tarixindən etibarən Naxçıvan istiqamətində uçuşlar ştat rejimdə (ənənəvi qaydada) həyata keçirilməyə davam edəcək.
AZAL mövcud vəziyyəti diqqətlə izləməyə davam edir və reyslərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün bütün lazımi tədbirləri görür. Sərnişinlər uçuş cədvəlindəki dəyişikliklər barədə operativ şəkildə məlumatlandırılacaqlar.
Əlavə sual yaranarsa, [email protected] elektron poçt ünvanı vasitəsilə aviaşirkətə müraciət etmək mümkündür.