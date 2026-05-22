 Meksika səfiri: 14 ildən sonra WUF Latın Amerikasına qayıdacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Meksika səfiri: 14 ildən sonra WUF Latın Amerikasına qayıdacaq

14:14 - Bu gün
Meksika səfiri: 14 ildən sonra WUF Latın Amerikasına qayıdacaq

WUF14-ün Meksikada keçirilməsi Kolumbiyanın Medellin şəhərindəki forumdan 14 il sonra Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun Latın Amerikasına qayıdışı olacaq.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Meksikanın Azərbaycandakı səfiri Mariya Viktoriya Romero Kabalyero WUF13-ün yekun mətbuat konfransında bildirib.

O xatırladıb ki, forum sonuncu dəfə Latın Amerikasında 2014-cü ilin aprelində, WUF7-nin Medellində keçirildiyi zaman baş tutub.

Diplomat vurğulayıb ki, WUF14 şəhərsalma sahəsində qarşıya qoyulmuş hədəflərin yerinə yetirilməli olduğu 2030-cu ildən əvvəlki sonuncu forum olacaq ki, bu da qlobal dayanıqlı inkişaf gündəliyi kontekstində tədbirə xüsusi məsuliyyət qazandırır.

Xatırladaq ki, Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 14-cü sessiyası 2028-ci ildə Mexikoda keçiriləcək.

Paylaş:
110

Aktual

Siyasət

Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda BMT sədrliyini Meksikaya təhvil verib

Siyasət

Bakıda qlobal mənzil böhranının həlli ilə bağlı fəaliyyət çağırışı qəbul edilib

Rəsmi

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

Siyasət

Anastasiya Yoppe WUF13-də: “Bakıda möhtəşəm mətbəx var, şəhərin özü isə sadəcə heyrətamiz görünür”

Siyasət

Bakıda qlobal mənzil böhranının həlli ilə bağlı fəaliyyət çağırışı qəbul edilib

Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda BMT sədrliyini Meksikaya təhvil verib

İƏT-in Baş katibi Müstəqillik Günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib

UN-Habitat-ın icraçı direktoru WUF13-ün bağlandığını elan edib

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Aleksis Muvuni: “Bakının inkişaf tempinə heyranıq”

“WUF13 Azərbaycanın dünya arenasındakı yerinin göstəricisidir” - ŞƏRH

“Şəhərlər təhlükəsizlik məkanı olmalıdır” – Bahar Muradova WUF13-də çıxış edib

Bolqarıstan Prezidenti İliyana Yotova Azərbaycana səfərə gəlib

Son xəbərlər

Bakıda qlobal mənzil böhranının həlli ilə bağlı fəaliyyət çağırışı qəbul edilib

Bu gün, 20:10

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

Bu gün, 17:55

Doqquzuncuların imtahanı da təkrar keçiriləcək

Bu gün, 17:45

Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda BMT sədrliyini Meksikaya təhvil verib

Bu gün, 17:40

İƏT-in Baş katibi Müstəqillik Günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 17:35

Anar Əsədliyə hökm oxundu

Bu gün, 17:28

UN-Habitat-ın icraçı direktoru WUF13-ün bağlandığını elan edib

Bu gün, 17:17

Meksika WUF13-ün uğurla keçirilməsi münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

Bu gün, 17:15

Bakı Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda estafeti Mexikoya ötürüb

Bu gün, 17:03

Alyona Əliyeva WUF13-dən paylaşım edib

Bu gün, 16:55

Anastasiya Yoppe WUF13-də: “Bakıda möhtəşəm mətbəx var, şəhərin özü isə sadəcə heyrətamiz görünür”

Bu gün, 16:53

“İnklüziv Şəhərsalma: Yaşlıların Baxış Bucağı”

Bu gün, 16:51

PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə növbəti “PASHA Hackathon” baş tutub - FOTO

Bu gün, 16:43

Azərbaycan məktəbliləri EGOI 2026-da iki medal qazanıblar

Bu gün, 16:41

Qambiya paytaxtının meri Azərbaycana minnətdarlığını bildirib

Bu gün, 16:24

Anaklaudiya Rossbax: “Azərbaycan dünyaya yalnız qurmaq deyil, yenidən qurmaq, bərpa etmək və ilham vermək bacarığını nümayiş etdirdi”

Bu gün, 16:18

“Bakı Forumu miqyası, innovativ formatı və güclü fəaliyyət çağırışları ilə yadda qalacaq” - Anar Quliyev

Bu gün, 16:09

Anar Quliyev: “Bakıda keçirilən forum dayanıqlı şəhər gələcəyinə ümumi sadiqliyimizi nümayiş etdirdi”

Bu gün, 16:05

Amina Mohammed: “WUF13-ün təşkilində göstərilən liderliyə görə Azərbaycan xalqına və hökumətinə ən dərin təşəkkürümü bildirirəm”

Bu gün, 15:52

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rəşadət Piriyevin nəşinin qalıqları Bərdədə dəfn olunub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:42
Bütün xəbərlər