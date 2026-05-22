 Vəkilliyə qəbul üzrə şifahi müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlandı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Vəkilliyə qəbul üzrə şifahi müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlandı

14:44 - Bu gün
Vəkilliyə qəbul üzrə şifahi müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlandı

Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvlüyünə qəbul üzrə ixtisas imtahanının yazılı test mərhələsini uğurla keçən namizədlərin peşə yararlılığının qiymətləndirilməsi məqsədilə 08 aprel - 20 may 2026-cı il tarixlərində imtahanın şifahi müsahibə mərhələləri keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə kollegiya məlumat yayıb.

Bildirilib ki, imtahanların nəticələrinə əsasən, Vəkillərin İxtisas Komissiyası tərəfindən peşə yararlılığı təsdiq edilən 79 nəfər vəkilliyə namizəd icbari təlim mərhələsinə buraxılıb.

Qeyd edək ki, vəkilliyə namizədlərin icbari təliminə 25 may 2026-cı il tarixində saat 09:00-da Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasında start veriləcək.

Şifahi müsahibə mərhələsindən uğurla keçən vəkillərin siyahısı ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

Paylaş:
114

Aktual

Siyasət

Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda BMT sədrliyini Meksikaya təhvil verib

Siyasət

Bakıda qlobal mənzil böhranının həlli ilə bağlı fəaliyyət çağırışı qəbul edilib

Rəsmi

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

Siyasət

Anastasiya Yoppe WUF13-də: “Bakıda möhtəşəm mətbəx var, şəhərin özü isə sadəcə heyrətamiz görünür”

Cəmiyyət

Doqquzuncuların imtahanı da təkrar keçiriləcək

“İnklüziv Şəhərsalma: Yaşlıların Baxış Bucağı”

PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə növbəti “PASHA Hackathon” baş tutub - FOTO

Azərbaycan məktəbliləri EGOI 2026-da iki medal qazanıblar

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

PAŞA Həyat Chenot Palace Gabala ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində müştərilərin sağlamlığına fokusunu gücləndirir

Bakı-Tbilisi-Bakı qatarı bərpa olunur: iki ölkə arasında yeni əməkdaşlıq mərhələsi

Magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdi keçirilib - YENİLƏNİB

AZAL Naxçıvan reyslərini yenidən bərpa edib

Son xəbərlər

Bakıda qlobal mənzil böhranının həlli ilə bağlı fəaliyyət çağırışı qəbul edilib

Bu gün, 20:10

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

Bu gün, 17:55

Doqquzuncuların imtahanı da təkrar keçiriləcək

Bu gün, 17:45

Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda BMT sədrliyini Meksikaya təhvil verib

Bu gün, 17:40

İƏT-in Baş katibi Müstəqillik Günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 17:35

Anar Əsədliyə hökm oxundu

Bu gün, 17:28

UN-Habitat-ın icraçı direktoru WUF13-ün bağlandığını elan edib

Bu gün, 17:17

Meksika WUF13-ün uğurla keçirilməsi münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

Bu gün, 17:15

Bakı Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda estafeti Mexikoya ötürüb

Bu gün, 17:03

Alyona Əliyeva WUF13-dən paylaşım edib

Bu gün, 16:55

Anastasiya Yoppe WUF13-də: “Bakıda möhtəşəm mətbəx var, şəhərin özü isə sadəcə heyrətamiz görünür”

Bu gün, 16:53

“İnklüziv Şəhərsalma: Yaşlıların Baxış Bucağı”

Bu gün, 16:51

PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə növbəti “PASHA Hackathon” baş tutub - FOTO

Bu gün, 16:43

Azərbaycan məktəbliləri EGOI 2026-da iki medal qazanıblar

Bu gün, 16:41

Qambiya paytaxtının meri Azərbaycana minnətdarlığını bildirib

Bu gün, 16:24

Anaklaudiya Rossbax: “Azərbaycan dünyaya yalnız qurmaq deyil, yenidən qurmaq, bərpa etmək və ilham vermək bacarığını nümayiş etdirdi”

Bu gün, 16:18

“Bakı Forumu miqyası, innovativ formatı və güclü fəaliyyət çağırışları ilə yadda qalacaq” - Anar Quliyev

Bu gün, 16:09

Anar Quliyev: “Bakıda keçirilən forum dayanıqlı şəhər gələcəyinə ümumi sadiqliyimizi nümayiş etdirdi”

Bu gün, 16:05

Amina Mohammed: “WUF13-ün təşkilində göstərilən liderliyə görə Azərbaycan xalqına və hökumətinə ən dərin təşəkkürümü bildirirəm”

Bu gün, 15:52

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rəşadət Piriyevin nəşinin qalıqları Bərdədə dəfn olunub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:42
Bütün xəbərlər