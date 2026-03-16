Lənkəranda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alan var
Lənkəran rayonu ərazisində 1 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Lənkəran-Lerik magistralında, Lənkəranın Qurumba kəndi ərazisində “Qaz-31” və “Mercedes” markalı avtomobillər toqquşub.
Qəza zamanı 1972-ci il təvəllüdlü Elnarə Ağamehdi qızı Həsənova xəsarət alıb.
Əraziyə dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub və 54 yaşlı qadına ilkin tibbi xidmət göstərilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
