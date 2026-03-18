Adil Kərimli: İncəsənət olimpiadasının qalibləri imtahansız ali məktəblərə qəbul ediləcək
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bunu mədəniyyət naziri Adil Kərimli Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin "İncəsənət məktəblərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri" mövzusunda keçirdiyi ictimai dinləmədə çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, gələn ildən ölkədə incəsənət olimpiadası keçiriləcək:
"Elm və Təhsil Naziriliyi ilə əldə edilən razılığa əsasən, Uşaq İncəsənət Festivalı gələn ildən incəsənət olimpiadası formatında keçiriləcək. Nəticədə qaliblər imtahansız ali təhsil müəssisələrinə qəbul ola biləcək".
