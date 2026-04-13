Xankəndidə mağazada istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb - FOTO

15:24 - Bu gün
Xankəndidə mağazada istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb - FOTO

Xankəndi şəhərində fəaliyyət göstərən, sahibkar Mahir İsmayıl oğlu Qasımova məxsus şərab satışı mağazasında yoxlama keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, mağazada yararlılıq müddəti ötmüş qida məhsullarının satışa çıxarıldığı aşkarlanıb. Həmçinin sanitariya normaları və qaydalarının pozulduğu müəyyən edilib.

Nöqsanlarla bağlı sahibkar barəsində inzibati protokol tərtib edilib, istehlaka yararsız məhsullar satışdan kənarlaşdırılıb və sahibkara icrası məcburi göstərişlər verilib.

Aktual

Siyasət

Qəbələdə Azərbaycan–Ermənistan dialoqu: sülhün alternativi yoxdur

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondunun dəstəyi ilə Laçının tarixi “Bəylik Bağları”nın bərpası həyata keçirilir - FOTO

Rəsmi

Orxan Səttarov Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat katibi təyin edilib

Dünya

ABŞ-nin İran limanlarına blokadası başlayır

Cəmiyyət

Böyük Mərdəkan qəsrinində çökmə qeydə alınıb - FOTO

Ekspertdən sərt təklif: “Kollektorların üzərindəki evlər tam sökülməlidir”

Xalq artisti vəfat etdi

Gəncədə qanunsuz heyvan kəsimi və ət satışı ilə bağlı monitorinq keçirilib - FOTO

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Yasamalda yanğında qızını itirən vəkil: Digər şirkətin rəhbərliyi niyə məsuliyyətə cəlb olunmayıb?

Taksi xidmətindən istifadə edərkən nələrə diqqət yetirməlisiniz?

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı ilə bağlı yayılan müzakirələrə aydınlıq gətirilib

Keşlədə çökən kollektorun qəzalı hissəsi dəyişdirilir - FOTO - VİDEO

Son xəbərlər

Böyük Mərdəkan qəsrinində çökmə qeydə alınıb - FOTO

Bu gün, 17:57

Azərbaycan gimnastları qızıl medal qazandı

Bu gün, 17:48

Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları artıb

Bu gün, 17:44

Ekspertdən sərt təklif: “Kollektorların üzərindəki evlər tam sökülməlidir”

Bu gün, 17:41

Qəbələdə Azərbaycan–Ermənistan dialoqu: sülhün alternativi yoxdur

Bu gün, 17:34

Xalq artisti vəfat etdi

Bu gün, 17:30

Gəncədə qanunsuz heyvan kəsimi və ət satışı ilə bağlı monitorinq keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:25

Expressbankın xalis mənfəəti ilin ilk rübündə 35%-dən çox artıb

Bu gün, 17:03

Qarabağ Dirçəliş Fondunun dəstəyi ilə Laçının tarixi “Bəylik Bağları”nın bərpası həyata keçirilir - FOTO

Bu gün, 16:39

Baş prokuror Kamran Əliyev Çinə səfər edib

Bu gün, 16:37

2026-cı ilin birinci rübü üzrə “E-Şikayət” platformasına 1741 müraciət daxil olub

Bu gün, 16:08

Kosmetoloq Ülviyyə İlyasovaya amnistiya aktı şamil edilib

Bu gün, 16:04

Mərkəzi Bank kart ödənişləri üzrə komissiyalara yuxarı hədd müəyyən edib

Bu gün, 15:25

Xankəndidə mağazada istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:24

Bulvarda yaşıllığa ziyan vuran 10 nəfər müəyyən edilib polisə çağırıldı – VİDEO

Bu gün, 15:01

Aprelin sonunda meteor yağışı müşahidə ediləcək

Bu gün, 14:42

Orxan Səttarov Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat katibi təyin edilib

Bu gün, 14:12

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 14:08

Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi: Ağacların kəsilməsi qanunvericiliyə uyğun aparılıb

Bu gün, 13:23

DİM: Dünən keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri 6 həftə sonra elan olunacaq

Bu gün, 13:21
Bütün xəbərlər