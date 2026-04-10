 Taksi xidmətindən istifadə edərkən nələrə diqqət yetirməlisiniz? | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Taksi xidmətindən istifadə edərkən nələrə diqqət yetirməlisiniz?

18:46 - Bu gün
Şəhərlərdə artan nəqliyyat sıxlığı və şəxsi avtomobildən istifadənin yaratdığı çətinliklər fonunda paylaşılan mobillik həlləri getdikcə daha populyarlaşır. Şəxsi avtomobillə hərəkət etmək getdikcə daha stressli və baha başa gəldiyi üçün bir çox insan daha rahat və əlçatan alternativ kimi taksi sifariş etməyə üstünlük verir. Bu həllər arasında taksi xidmətləri gündəlik həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilib.

Bəs taksi sifarişi zamanı təhlükəsizliyinizi necə qoruya bilərsiniz? Bolt tətbiqi vasitəsilə səfər edərkən diqqət yetirməli olduğunuz əsas məqamları təqdim edirik.

- İlk növbədə, avtomobilə əyləşməzdən əvvəl tətbiqdə göstərilən sürücü və avtomobil məlumatlarını yoxlamağı unutmayın. Sürücünün adı, şəkli, avtomobilin markası və qeydiyyat nömrəsi mütləq uyğun olmalıdır. Bu, vacibdir, çünki Bolt platformasında sürücülər müvafiq tələblərə cavab verməli və müəyyən yoxlamalardan keçməlidirlər — aşağı reytinqə malik sürücülər və ya təhlükəsizlik standartlarına cavab verməyən avtomobillər platformada uzun müddət fəaliyyət göstərə bilmir.

- Daha təhlükəsiz səfər üçün tətbiqdə “Təhlükəsizlik” bölmısində mövcud olan Pickup code (Gedişin təsdiq kodu) funksiyasını aktivləşdirə bilərsiniz. Bu halda səfər yalnız kodu sürücüyə təqdim etdikdən sonra başlayır.

- Səfər zamanı “Səfəri paylaş” funksiyası vasitəsilə marşrutunuzu yaxınlarınızla bölüşmək də əlavə təhlükəsizlik təmin edir.

- Hər hansı narahatlıq yarandıqda tətbiqdəki hlükəsizlik düyməsi vasitəsilə sürətli şəkildə dəstək ala bilərsiniz. Əgər yol-nəqliyyat hadisəsi baş verərsə, dərhal dəstək xidməti ilə əlaqə saxlamaq vacibdir.

Həm sərnişinlər, həm də sürücülər hər hansı şübhəli və ya qeyri-etik davranışla qarşılaşdıqda bunu mütləq tətbiq üzərindən bildirməlidirlər. Bu, platformanın daha təhlükəsiz olması üçün vacibdir.

Qeyd edək ki, sürücülər mütəmadi olaraq yol təhlükəsizliyi və davranış qaydaları ilə bağlı məlumatlandırılır və bu istiqamətdə davamlı kommunikasiya aparılır.

Nəzərə alaq ki, daha təhlükəsiz səfərlər hər kəsin birgə diqqəti və məsuliyyəti ilə mümkündür.

Paylaş:
141

Taksi xidmətindən istifadə edərkən nələrə diqqət yetirməlisiniz?

Sizin üçün xəbərlər

Bazar gününə gözlənilən hava proqnozu

Ölkə ərazisində şimşək çaxır, yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

Sumqayıtda bıçaqla uşaqlara hücum edən 88 yaşlı kişi ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülüb - VİDEO - YENİLƏNİB

Bakının Bibiheybət yolunda torpaq sürüşməsi təhlükəsi yaranıb, hərəkət qismən məhdudlaşdırılıb

Son xəbərlər

Taksi xidmətindən istifadə edərkən nələrə diqqət yetirməlisiniz?

Bu gün, 18:46

Hazırda Bakıda tıxac olan yollar - SİYAHI

Bu gün, 17:51

Litvanın Baş naziri İnqa Ruqiniene Heydər Əliyev Mərkəzində olub

Bu gün, 17:47

XTQ-nin bölmələrində inspeksiya yoxlamaları keçirilib

Bu gün, 17:44

“Qaçqınkom” Laçından olan qardaşların ittihamlarına cavab verdi

Bu gün, 17:40

Baş nazirin rəhbərliyi ilə İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Bu gün, 17:29

Qarabağ Dirçəliş Fondu Azərbaycanın 100 ən böyük vergi ödəyicisi sırasında yer alıb

Bu gün, 17:19

Qaradağda 42 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO

Bu gün, 17:15

Nazir oğlunun 12 milyonunu mənimsəməkdə ittiham olunan iş adamı azadlığa buraxılıb

Bu gün, 16:59

Hərbi polisin yaradılmasının 34-cü ildönümü qeyd edilib

Bu gün, 16:58

Sabahdan bəzi yerlərdə intensiv yağış yağacaq, çaylardan sel keçəcək

Bu gün, 16:55

Qəbələdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin dəyirmi masası başladı - FOTO - VİDEO

Bu gün, 16:28

Daha bir kəsişmədə “sarı tor” nişanlanma xətləri təşkil edilib

Bu gün, 16:09

Agentlik: Azərbaycan ərazisindən Körfəz ölkələri istiqamətində raketlərin buraxılması xəbəri dezinformasiyadır

Bu gün, 15:33

Müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsi başlayır

Bu gün, 15:31

Prezident MİDA-nın bir qrup əməkdaşını təltif edib

Bu gün, 15:14

Kollektor üstündə tikilən evlər: 8 tikili zədəli zonada - VİDEO

Bu gün, 15:11

Məktəbəhazırlıq qrupları üzrə şagird yerdəyişməsi dayandırılır

Bu gün, 14:52

Pataxtda subasma mənzil bazarına necə təsir edəcək? - Ekspertdən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:35

Sahibə Qafarova Milli Məclisin komandasını TÜRKPA futbol turnirində uğurlu iştirakla bağlı təbrik edib

Bu gün, 14:19
Bütün xəbərlər