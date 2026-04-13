Cəmiyyət

Bakıda daha iki ərazidə yollar təmir edilib

12:36 - Bu gün
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Bakıda daha iki ərazidə yolları təmir edib.

1news.az bu barədə Agentliyə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, təmir işləri ümumi hərəkətə minimum maneə yaratmaq üçün əsasən istirahət günlərində və gecə saatlarında həyata keçirilir. Növbəti təmir Heydər Əliyev prospektindən Babək prospektinə gedən yolötürücünün üzərində və Ziya Bünyadov prospektində ("Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində) aparılıb.

İşlər iki gecə ərzində, saat 23:00-dan səhər 07:00-a qədər icra olunub. Nəticədə vətəndaşlara minimum narahatlıq yaradılmaqla daha iki ərazidə rahat və təhlükəsiz hərəkət təmin edilib.

Aktual

Dünya

ABŞ-nin İran limanlarına blokadası başlayır

Dünya

Uqanda prezidentinin oğlu İranı, təhdid edirTürkiyədən milyard və gözəl gəlin tələb edir və

Dünya

İran və ABŞ danışıqları uğursuz oldu: İslamabadda qapalı qapılar arxasında nə baş verdi?

Siyasət

Kəmalə Məmmədova: Bakı ilə İrəvan arasında dialoqun qurulmasında medianın rolu vacibdir

Cəmiyyət

Sabaha gözlənilən hava proqnozu

Ağsuda su borularını oğurlayan şəxs saxlanıldı

Bakıda daha iki ərazidə yollar təmir edilib

Beyləqanda yanacaqdoldurma məntəqəsinin istismarı dayandırılıb - FOTO

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Qəbələdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin dəyirmi masası başladı - FOTO - VİDEO

Avant qeyri yaşayış sahələri satışa çıxarıldı, 3000 ailəlik nəhəng kompleksdə biznes qurmaq imkanları! - FOTO

Yasamalda yanğında qızını itirən vəkil: Digər şirkətin rəhbərliyi niyə məsuliyyətə cəlb olunmayıb?

Nazir oğlunun 12 milyonunu mənimsəməkdə ittiham olunan iş adamı azadlığa buraxılıb

Son xəbərlər

Sabaha gözlənilən hava proqnozu

Bu gün, 13:03

Ağsuda su borularını oğurlayan şəxs saxlanıldı

Bu gün, 13:03

Ötən il Gürcüstandan Azərbaycana 66 milyon dollar vəsait köçürülüb

Bu gün, 12:50

Bakıda daha iki ərazidə yollar təmir edilib

Bu gün, 12:36

Beyləqanda yanacaqdoldurma məntəqəsinin istismarı dayandırılıb - FOTO

Bu gün, 12:28

Hesablama Palatası: Ötən il 101,5 milyon manat vəsait büdcəyə bərpa edilib

Bu gün, 12:21

Bu şəxslər pensiyaya tez çıxa biləcək - AÇIQLAMA

Bu gün, 12:13

Azərbaycan və Efiopiya müdafiə sahəsində əməkdaşlıq edəcək

Bu gün, 11:57

Zığ şosesində ağır yol qəzası: Ölən və yaralananlar var - VİDEO

Bu gün, 11:50

Aprelin pensiyalarının veriləcəyi tarix açıqlandı

Bu gün, 11:44

ABŞ-dən narkotik qaçaqmalçılarına zərbə: Ölənlər var

Bu gün, 11:43

Müdafiə Nazirliyinin sabiq vəzifəlisi rüşvət və nüfuz alverində ittiham olunur

Bu gün, 11:35

Müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsi başladı

Bu gün, 11:23

Tarixdə bu gün – 13 aprel nə günüdür?

Bu gün, 11:04

Gəncədə 6 ildir axtarılan şəxsin meyitinin qalıqları tapılıb

Bu gün, 11:01

Azərbaycan mətbəxi Belqradda ustad dərsində nümayiş olundu - FOTO - VİDEO

Bu gün, 10:58

Tərtərdə qayınana kürəkəninin dəfnində dünyasını dəyişib

Bu gün, 10:41

Bəzi bölgələrdə yağıntılar intensivləşib - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:38

FHN: Ötən həftə 9 nəfər həyatını itirib - VİDEO

Bu gün, 10:35

Türkiyədə zəlzələ baş verdi

Bu gün, 10:34
Bütün xəbərlər