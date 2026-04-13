DİM: Dünən keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri 6 həftə sonra elan olunacaq
2026-cı il aprelin 12-də keçirilən ümumi (9 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanında istifadə edilmiş qapalı və kodlaşdırma tələb edən açıq tipli test tapşırıqlarının doğru cavab etalonları elan edilib.
Bu barədə 1news.az-a DİM-dən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin 6 həftədən sonra elan olunması nəzərdə tutulur.
215