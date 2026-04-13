Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

14:08 - Bu gün
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə 18 və 19 aprel tarixlərində Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edib.

Bu barədə 1news.az-a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.

Vurğulanıb ki, sərnişinlər sözügedən reyslərə biletləri 10 % endirimlə dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə edə bilərlər.

Qeyd edək ki, bu istiqamətlər üzrə Bakı–Qazax–Bakı marşrutu ilə də gündəlik səfərlər təşkil olunur.

Aktual

Siyasət

Qəbələdə Azərbaycan–Ermənistan dialoqu: sülhün alternativi yoxdur

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondunun dəstəyi ilə Laçının tarixi “Bəylik Bağları”nın bərpası həyata keçirilir - FOTO

Rəsmi

Orxan Səttarov Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat katibi təyin edilib

Dünya

ABŞ-nin İran limanlarına blokadası başlayır

Cəmiyyət

Böyük Mərdəkan qəsrinində çökmə qeydə alınıb - FOTO

Ekspertdən sərt təklif: “Kollektorların üzərindəki evlər tam sökülməlidir”

Xalq artisti vəfat etdi

Gəncədə qanunsuz heyvan kəsimi və ət satışı ilə bağlı monitorinq keçirilib - FOTO

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Tərtərdə kanalda batan 7 yaşlı uşağın meyiti tapılıb - YENİLƏNİB

Qəbələdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin dəyirmi masası başladı - FOTO - VİDEO

Taksi xidmətindən istifadə edərkən nələrə diqqət yetirməlisiniz?

Azərbaycandan Ermənistana 900 tona yaxın dizel göndərilir

Son xəbərlər

Böyük Mərdəkan qəsrinində çökmə qeydə alınıb - FOTO

Bu gün, 17:57

Azərbaycan gimnastları qızıl medal qazandı

Bu gün, 17:48

Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları artıb

Bu gün, 17:44

Ekspertdən sərt təklif: “Kollektorların üzərindəki evlər tam sökülməlidir”

Bu gün, 17:41

Qəbələdə Azərbaycan–Ermənistan dialoqu: sülhün alternativi yoxdur

Bu gün, 17:34

Xalq artisti vəfat etdi

Bu gün, 17:30

Gəncədə qanunsuz heyvan kəsimi və ət satışı ilə bağlı monitorinq keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:25

Expressbankın xalis mənfəəti ilin ilk rübündə 35%-dən çox artıb

Bu gün, 17:03

Qarabağ Dirçəliş Fondunun dəstəyi ilə Laçının tarixi “Bəylik Bağları”nın bərpası həyata keçirilir - FOTO

Bu gün, 16:39

Baş prokuror Kamran Əliyev Çinə səfər edib

Bu gün, 16:37

2026-cı ilin birinci rübü üzrə “E-Şikayət” platformasına 1741 müraciət daxil olub

Bu gün, 16:08

Kosmetoloq Ülviyyə İlyasovaya amnistiya aktı şamil edilib

Bu gün, 16:04

Mərkəzi Bank kart ödənişləri üzrə komissiyalara yuxarı hədd müəyyən edib

Bu gün, 15:25

Xankəndidə mağazada istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:24

Bulvarda yaşıllığa ziyan vuran 10 nəfər müəyyən edilib polisə çağırıldı – VİDEO

Bu gün, 15:01

Aprelin sonunda meteor yağışı müşahidə ediləcək

Bu gün, 14:42

Orxan Səttarov Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat katibi təyin edilib

Bu gün, 14:12

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 14:08

Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi: Ağacların kəsilməsi qanunvericiliyə uyğun aparılıb

Bu gün, 13:23

DİM: Dünən keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri 6 həftə sonra elan olunacaq

Bu gün, 13:21
Bütün xəbərlər