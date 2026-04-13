Bu şəxslər pensiyaya tez çıxa biləcək - AÇIQLAMA

Azərbaycanda "güzəştli pensiya” (yəni yaş həddi aşağı salınaraq pensiyaya çıxmaq hüququ) müəyyən kateqoriyalara aid şəxslərə verilir.

1news.az Oxu24.com-a istinadən xəbər verir ki, bu, əsasən ağır, zərərli və ya xüsusi şəraitdə işləyənlər, eləcə də sosial həssas qruplar üçün nəzərdə tutulub.

01.07.2017-ci il tarixindən sonra incəsənətin xüsusi sahələrinin, yeraltı, əmək şəraiti xüsusilə zərərli və ağır olan işlərdə işləyən kişilər və qadınlara güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası təyin olunur.

Bəs burada pensiya hansı yaş həddində təyin olunur?

"Əmək pensiyaları haqqında " Azərbaycan Respublikası Qanununda baş vermiş 01.07.2017-ci il tarixində dəyişiklikdən sonra kişilər üçün tələb olunan yaş həddi 60, qadınlar üçün isə 55 yaş olmuşdur.

Güzəştli pensiyaya çıxa bilənlər:

1. Ağır və zərərli işlərdə çalışanlar

Yeraltı işlər (mədənlər və s.)

Kimya, metallurgiya, neft-qaz sahəsində zərərli şəraitdə işləyənlər

Bu şəxslər üçün pensiya yaşı daha aşağı olur (adətən 5–10 il fərqlə).

2. Xüsusi peşə sahibləri

Pilotlar və uçuş heyəti

Dəmiryolu işçiləri

Dənizçilər

Bəzi enerji və sənaye sahəsi işçiləri

3. Hərbi qulluqçular və hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlar/

Müəyyən xidmət müddətini tamamladıqdan sonra yaşdan asılı olmayaraq pensiya ala bilirlər.

4. Çoxuşaqlı analar

5 və daha çox uşağı olan qadınlar

Daha erkən yaşda pensiyaya çıxmaq hüququ qazanırlar.

5. Əlilliyi olan şəxslər və ya sağlamlıq imkanları məhdud olanlar

Əmək qabiliyyətini itirdikdə yaş gözləmədən pensiya təyin edilə bilər.

6. Müharibə iştirakçıları və xüsusi statuslu şəxslər

Veteranlar və bəzi xüsusi kateqoriyalar əlavə güzəştlər əldə edə bilər.

Vacib şərtlər:

Müəyyən sığorta stajı (işləmə müddəti) tələb olunur

Fərdi hesabda kifayət qədər pensiya kapitalı olmalıdır

Hər kateqoriya üçün konkret yaş və staj tələbləri qanunla ayrıca müəyyən edilir

