Bu şəxslər pensiyaya tez çıxa biləcək - AÇIQLAMA
Azərbaycanda "güzəştli pensiya” (yəni yaş həddi aşağı salınaraq pensiyaya çıxmaq hüququ) müəyyən kateqoriyalara aid şəxslərə verilir.
1news.az Oxu24.com-a istinadən xəbər verir ki, bu, əsasən ağır, zərərli və ya xüsusi şəraitdə işləyənlər, eləcə də sosial həssas qruplar üçün nəzərdə tutulub.
01.07.2017-ci il tarixindən sonra incəsənətin xüsusi sahələrinin, yeraltı, əmək şəraiti xüsusilə zərərli və ağır olan işlərdə işləyən kişilər və qadınlara güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası təyin olunur.
Bəs burada pensiya hansı yaş həddində təyin olunur?
"Əmək pensiyaları haqqında " Azərbaycan Respublikası Qanununda baş vermiş 01.07.2017-ci il tarixində dəyişiklikdən sonra kişilər üçün tələb olunan yaş həddi 60, qadınlar üçün isə 55 yaş olmuşdur.
Güzəştli pensiyaya çıxa bilənlər:
1. Ağır və zərərli işlərdə çalışanlar
Yeraltı işlər (mədənlər və s.)
Kimya, metallurgiya, neft-qaz sahəsində zərərli şəraitdə işləyənlər
Bu şəxslər üçün pensiya yaşı daha aşağı olur (adətən 5–10 il fərqlə).
2. Xüsusi peşə sahibləri
Pilotlar və uçuş heyəti
Dəmiryolu işçiləri
Dənizçilər
Bəzi enerji və sənaye sahəsi işçiləri
3. Hərbi qulluqçular və hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlar/
Müəyyən xidmət müddətini tamamladıqdan sonra yaşdan asılı olmayaraq pensiya ala bilirlər.
4. Çoxuşaqlı analar
5 və daha çox uşağı olan qadınlar
Daha erkən yaşda pensiyaya çıxmaq hüququ qazanırlar.
5. Əlilliyi olan şəxslər və ya sağlamlıq imkanları məhdud olanlar
Əmək qabiliyyətini itirdikdə yaş gözləmədən pensiya təyin edilə bilər.
6. Müharibə iştirakçıları və xüsusi statuslu şəxslər
Veteranlar və bəzi xüsusi kateqoriyalar əlavə güzəştlər əldə edə bilər.
Vacib şərtlər:
Müəyyən sığorta stajı (işləmə müddəti) tələb olunur
Fərdi hesabda kifayət qədər pensiya kapitalı olmalıdır
Hər kateqoriya üçün konkret yaş və staj tələbləri qanunla ayrıca müəyyən edilir