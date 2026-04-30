Robot konsert verdi, alqışlar səngimədi - VİDEO
Hong Kong texnologiya ilə incəsənətin qovuşduğu maraqlı tədbirə ev sahibliyi edib.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, dünyaca məşhur humanoid robot Sofiya Honq Konq Baptist Universitetinin Simfonik Orkestri ilə eyni səhnəni bölüşüb.
HKBU-nun 2026-cı il illik qala konserti öncəsi keçirilən məşq zamanı səhnəyə çıxan Sofiya orkestrin müşayiəti ilə nümayiş etdirdiyi performansla izləyicilərin diqqətini cəlb edib.
Süni intellektlə musiqinin bir araya gəldiyi tədbir iştirakçılara fərqli təcrübə yaşadıb. Sofiyanın səhnə çıxışı texnologiyanın incəsənətdə rolunun getdikcə artdığını bir daha göstərib və tədbir böyük maraqla qarşılanıb.
