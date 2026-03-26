İranın zərbələri nəticəsində Kəfr-Qasim şəhərində yaralananlar var
İranın zərbəsi nəticəsində İsraildə yaralananlar var.
1news.az İsrail KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, İranın Kəfr-Qasim şəhərinə endirdiyi zərbə nəticəsində 5 nəfər yüngül xəsarət alıb.
Məlumata görə, yaralananlar kasetli sursatın partlaması nəticəsində xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə nəticəsində şəhərdə bəzi obyektlərə də ziyan dəyib.
Qeyd edək ki, 28 fevralda ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlamasından sonra bölgədə gərginlik daha da artıb və tərəflər qarşılıqlı zərbələr endirir.
