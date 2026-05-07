 Pezeşkianın Makronla telefon danışığının detalları açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Pezeşkianın Makronla telefon danışığının detalları açıqlanıb

14:03 - Bu gün
Pezeşkianın Makronla telefon danışığının detalları açıqlanıb

Hörmüz boğazının tam açılması ilə bağlı istənilən danışıqlar Birləşmiş Ştatların tətbiq etdiyi hərbi-dəniz blokadasının aradan qaldırılmasını tələb edir.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidenti Məsud Pezeşkian fransalı həmkarı Emmanuel Makronla telefon danışığı zamanı bəyan edib.

İki ölkənin prezidentləri regional hadisələri, danışıqlar prosesini və Hörmüz boğazındakı vəziyyət də daxil olmaqla bəzi strateji məsələləri müzakirə ediblər.

Pezeşkian Yaxın Şərq münaqişəsinin dialoq yolu ilə həllinə çağıran Fransanın mövqeyini müsbət qiymətləndirib.

Pakistanın vasitəçiliyi ilə ABŞ ilə danışıqların bərpasına toxunan İran Prezidenti deyib ki, onların səmərəliliyi müharibənin başa çatmasından və İrana qarşı əməliyyatların yenidən başlanmaması barədə zəruri təminatların verilməsindən asılıdır. O, həmçinin qeyd edib ki, İran bütün məsələləri beynəlxalq hüquq və normalar çərçivəsində həll etməyə hazırdır.

Qeyd edək ki, Pezeşkian və Makron arasında telefon danışığı dünən baş tutub.

Paylaş:
122

Aktual

Cəmiyyət

Paytaxtda tramvayı “Bakı Metropoliteni” təşkil edəcək

Mövqe

“Bakı Metropoliteni”nin yenidən təşkili paytaxt nəqliyyatında nələri dəyişəcək? - Ekspertdən ŞƏRH

Cəmiyyət

Nizami rayonunda şadlıq sarayında ətlərdə at DNT-si aşkarlanıb

Cəmiyyət

“BakuBus” və “Bakı Taksi Xidməti” Bakı Metropoliteninə birləşdirildi

Dünya

Çində korrupsiya ittihamı ilə iki sabiq nazirə ölüm hökmü verildi

Paşinyan: Ukrayna məsələsində Rusiyaya müttəfiq deyilik

Pezeşkianın Makronla telefon danışığının detalları açıqlanıb

Əhaliyə xəbərdarlıq - Dəhşətli istilər gəlir

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Netanyahu: Qəzzanı “Youtube”dan izləməyə davam edəcəklər

Tarixdə bu gün – 5 may nə günüdür?

Məşhur rejissorun “Oskar”ı hava limanında itdi

“Spotify” musiqi platformasında yenilik tətbiq olunacaq

Son xəbərlər

ADSEA: 25 min abonentin su təchizatı fasiləsiz rejimə keçirilib

Bu gün, 17:26

Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı test imtahanı keçirilib

Bu gün, 17:08

Çində korrupsiya ittihamı ilə iki sabiq nazirə ölüm hökmü verildi

Bu gün, 16:58

“Bakı Metropoliteni”nin yenidən təşkili paytaxt nəqliyyatında nələri dəyişəcək? - Ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 16:53

Gender bərabərliyinin təmini məqsədilə əməkhaqqına dair yeni tələb müəyyənləşib

Bu gün, 16:35

Nizami rayonunda şadlıq sarayında ətlərdə at DNT-si aşkarlanıb

Bu gün, 16:32

Tallində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü qeyd edilib

Bu gün, 16:31

Azərbaycan və Finlandiya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Bu gün, 16:26

Paytaxtda tramvayı “Bakı Metropoliteni” təşkil edəcək

Bu gün, 16:18

“BakuBus” və “Bakı Taksi Xidməti” Bakı Metropoliteninə birləşdirildi

Bu gün, 16:16

“Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yenidən təşkil ediləcək

Bu gün, 16:14

Bu şəxslərə Prezidentinin fərdi təqaüdü veriləcək - ADLAR

Bu gün, 16:13

Bir qrup incəsənət xadiminə Prezident mükafatı verilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:09

30-dan çox ukraynalı tələbə Azərbaycanda reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilir

Bu gün, 16:05

Sabah yağış yağacağı gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:46

Mərkəzi Bankda ekspertlərlə makroiqtisadi vəziyyət müzakirə edilib

Bu gün, 15:34

Gecikdirilmiş 292,3 min manat vəsaitin işçilərə ödənilməsi təmin olunub

Bu gün, 15:20

Azərbaycan və Monqolostan Baş prokurorluqları arasında anlaşma memorandumu imzalanıb

Bu gün, 15:08

Paşinyan: Ukrayna məsələsində Rusiyaya müttəfiq deyilik

Bu gün, 14:52

Azərbaycanın turizm imkanları Baltikyanı ölkələrdə nümayiş etdirilib

Bu gün, 14:38
Bütün xəbərlər