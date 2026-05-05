Tarixdə bu gün – 5 may nə günüdür?
Tarixdə hər bir gün müxtəlif hadisələrlə yadda qalır.
1news.az 5 may tarixində baş vermis hadisələri təqdim edir:
1960-cı il 5 may — Bakı funikulyoru istifadəyə verilib.
1970-ci il 5 may — Bakıda Ulduz metrostansiyasının açılışı olmuşdur.
1994-cü il 5 may — Qarabağ müharibəsində atəşkəs niyyəti ilə apanlan danışıqlar nəticəsində Bişkek protokolu imzalanıb.
1999-cu il 5 may— "Bizim Əsr" qəzeti ilk dəfə nəşr olunub.
2015-ci il 5 may — Bakıda İnturist otelinin açılışı olmuşdur.
2017-ci il 5 may — "Qarabağ" Azərbaycan Kubokunu qazanıb.
2019-cu il 5 may — "Qarabağ" Azərbaycan Premyer Liqası çempionu olmuşdur.
Qeyd edək ki, 5 may həmçinin Beynəlxalq Əlillərin Hüquqlarının Müdafiəsi Günü, Dünya Mamaça Günü, Ümumdünya Əl Gigiyenası Günü və Xalçaçılar Günü (Azərbaycan) kimi qeyd olunur.