Tarixdə bu gün – 5 may nə günüdür?

Oksana Orucova09:39 - Bu gün
Tarixdə hər bir gün müxtəlif hadisələrlə yadda qalır.


1news.az 5 may tarixində baş vermis hadisələri təqdim edir:


1960-cı il 5 may — Bakı funikulyoru istifadəyə verilib.
1970-ci il 5 may — Bakıda Ulduz metrostansiyasının açılışı olmuşdur.
1994-cü il 5 may — Qarabağ müharibəsində atəşkəs niyyəti ilə apanlan danışıqlar nəticəsində Bişkek protokolu imzalanıb.
1999-cu il 5 may— "Bizim Əsr" qəzeti ilk dəfə nəşr olunub.
2015-ci il 5 may — Bakıda İnturist otelinin açılışı olmuşdur.
2017-ci il 5 may — "Qarabağ" Azərbaycan Kubokunu qazanıb.
2019-cu il 5 may — "Qarabağ" Azərbaycan Premyer Liqası çempionu olmuşdur.


Qeyd edək ki, 5 may həmçinin Beynəlxalq Əlillərin Hüquqlarının Müdafiəsi Günü, Dünya Mamaça Günü, Ümumdünya Əl Gigiyenası Günü və Xalçaçılar Günü (Azərbaycan) kimi qeyd olunur.

Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Ciorcia Meloninin Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

Deputat: "Meloninin səfəri Azərbaycan-İtaliya münasibətlərində yeni mərhələdir"

"Azərbaycan–İtaliya iqtisadi və enerji əməkdaşlığı yeni mərhələyə qədəm qoyur" - ŞƏRH

İlham Əliyevin adından İtaliya Nazirlər Şurasının sədrinin şərəfinə işçi şam yeməyi verilib - FOTO

ABŞ Karib dənizində qayığa zərbə endirib: 2 nəfər ölüb

Kolumbiyada mədəndə partlayış: 9 işçi həlak oldu

İran: ABŞ hərbi gəmisi vurulub

"Yeni Klinika"ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

"Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?" - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: "İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur"

"Card-to-card" problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: "Bank Avrasiya" Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

