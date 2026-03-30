İsrail Tehranda hərbi obyektlərə genişmiqyaslı zərbələr endirdi

09:28 - Bu gün
İsrail ordusu Tehrana kütləvi hava zərbələri endirib.

1news.az xəbər verir ki, İsrailin Müdafiə Ordusu İranın paytaxtı Tehran üzrə genişmiqyaslı hava hücumları həyata keçirdiyini açıqlayıb.

Məlumata görə, zərbələr şəhər boyunca hərbi infrastrukturu hədəf alıb.

Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı birgə əməliyyata başlayıb. Buna cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib, həmçinin ABŞ-nin Fars körfəzi regionunda yerləşən hərbi bazalarını hədəfə alıb.

Regionda gərginliyin artması fonunda bir sıra ölkələr hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Eyni zamanda, hücumlar nəticəsində İranın ali dini lideri Əli Xameneinin öldürüldüyü bildirilir.

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Xalq artisti Rasim Balayevlə vida mərasiminə əklil göndəriblər

İrandan Azərbaycana indiyədək 3094 nəfər təxliyə edilib - FOTO

Yol polisi tətildən qayıdan sürücülərə müraciət edib

Xalq artisti Rasim Balayevin cənazəsi İstanbuldan Bakıya gətirilib - FOTO

