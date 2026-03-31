Vaşinqtondan sərt mesaj: Qarşıdakı günlər həlledici olacaq, İran bunu anlayır
"Yaxın Şərqdə davam edən münaqişədə qarşıdakı günlər həlledici olacaq".
1news.azxəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın müharibə naziri Pit Heqset mətbuat konfransında açıqlama verib.
Nazir qeyd edib ki, İran silahlı qüvvələrində çoxsaylı fərarilik halları müşahidə olunur.
“Bizim imkanlarımız daha genişdir, onların isə məhduddur. Qısa müddət ərzində şərtləri müəyyən etmişik və qarşıdakı günlər həlledici olacaq. İran bunu anlayır və hərbi baxımdan vəziyyəti dəyişmək imkanları demək olar ki, yoxdur”, – deyə o vurğulayıb.
