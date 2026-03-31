 Kamaləddin Qafarov: Ordumuz soyqırımı qurbanlarının və şəhidlərin qisasını döyüş meydanında aldı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Kamaləddin Qafarov: Ordumuz soyqırımı qurbanlarının və şəhidlərin qisasını döyüş meydanında aldı

10:50 - Bu gün
“Son iki əsr ərzində ermənilərin Azərbaycana qarşı irəli sürdükləri əsassız ərazi iddiaları fonunda xalqımıza qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri də 1918-ci ilin mart soyqırımıdır”.

Bu fikirləri Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov 31 mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı mətbuata açıqlamasında səsləndirib.

O, bildirib ki, həmin dövrdə baş verən hadisələr xüsusi qəddarlığı və geniş miqyası ilə seçilir. “Təkcə milli və dini mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilən günahsız insanların sayı on minlərlə ölçülür. 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakı şəhərində, eləcə də Qarabağ, Naxçıvan, Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Salyan, Zəngəzur və digər bölgələrdə bolşevik silahlı dəstələri və erməni daşnak qrupları tərəfindən dinc əhaliyə qarşı kütləvi qırğınlar törədilmiş, minlərlə insan doğma yurdlarından zorla didərgin salınmışdır. Həmin qanlı hadisələr zamanı on minlərlə azərbaycanlı ilə yanaşı, minlərlə ləzgi, yəhudi, rus, avar və talış millətinə mənsub insan da erməni daşnak dəstələrinin hücumlarının qurbanı olmuşdur. Bu faciələrin baş verməsində “Daşnaksutyun” partiyasının iştirakı və təşkilatçı rolu isə danılmazdır. Tarixi mənbələr göstərir ki, Bakı Sovetinin təxminən 6 min silahlı əsgəri ilə yanaşı, “Daşnaksutyun”un 4 min nəfərlik silahlı dəstəsi də dinc əhaliyə qarşı həyata keçirilən qırğınlarda iştirak etmişdir. Bütün bunlar 1918-ci ilin mart-aprel hadisələrinin həm miqyasına, həm də qəddarlığına görə tarixdə ən dəhşətli qətliamlardan biri kimi qiymətləndirilməsinə əsas verir. Faciənin real miqyasını anlamaq üçün Bakı ilə yanaşı, Şamaxı və Qubada baş verən qırğınların da geniş şəkildə araşdırılması böyük əhəmiyyət daşıyır”.

Millət vəkili qeyd edib ki, 31 Mart soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin araşdırılması və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində mühüm addımlar məhz Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə atılıb: “Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövrlərində xalqımızın üzləşdiyi haqsızlıqların araşdırılması kimi, 1918-ci il mart hadisələrinə də siyasi qiymət verilməsi məsələsi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə gündəmə gətirildi. Ulu Öndərin 1998-ci il 26 mart tarixli “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” Fərmanında qeyd olunur ki, XIX–XX əsrlərdə baş verən faciələr torpaqlarımızın zəbt olunması ilə müşayiət edilmiş və ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi planlı soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsini təşkil etmişdir. Həmin sənədin imzalanması ilə martın 31-i rəsmi olaraq “Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü” elan olundu. Lakin tarix göstərdi ki, xalqımıza qarşı törədilən cinayətlər cavabsız qalmadı. 2020-ci ilin sentyabr-noyabr aylarında baş vermiş Vətən müharibəsində Azərbaycan Ordusu düşmən üzərində qələbə qazanaraq şəhidlərimizin qisasını döyüş meydanında aldı. 2023-cü ilin sentyabrında həyata keçirilmiş birgünlük antiterror tədbirləri isə Qarabağda separatizmin tamamilə aradan qaldırılması ilə nəticələndi və Azərbaycan öz suverenliyini tam şəkildə bərpa etdi. Bu gün Azərbaycan Respubliksının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Xankəndidə, Xocalıda, Ağdərədə və Xocavənddə üçrəngli bayrağımızın dalğalanması həm xalqımıza böyük qürur yaşadır, həm də soyqırımı qurbanlarının və şəhidlərimizin ruhuna ehtiramın ifadəsidir”.

Paylaş:
133

Aktual

Rəsmi

Prezident Azərbaycanla Mərakeş arasında imzalanmış sazişi təsdiq edib

Dünya

Vaşinqtondan sərt mesaj: Qarşıdakı günlər həlledici olacaq, İran bunu anlayır

Cəmiyyət

Bayram günlərində ölüm və xəsarətlə nəticələnən nə qədər qəza olub? - BDYPİ-dən açıqlama

Cəmiyyət

Ölkədaxili sifarişli daşımalara buraxılış vəsiqəsinin verilməsi üçün tələblər sərtləşdirilib

Cəmiyyət

Şuşanın qədim tarixə malik memarlıq abidəsi olan malikanə kompleksləri

Bakının qəsəbələrində yağış fəsadlarının aradan qaldırılması davam etdirilir - FOTO

İpək Yolu Fondu ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib - FOTO

Bayram günlərində yol qəzaları niyə artdı? - NİİM açıqladı

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Sabah da intensiv yağış olacaq - Proqnoz

FHN: Xaçmazda evlərə su dolub, köməksiz vəziyyətdə qalan 22 nəfər təxliyə edilib - FOTO - VİDEO

İcra başçıları subasma baş verən ərazilərə gəldilər - FOTO

Prezident İlham Əliyev “Abşeron” Batareya Enerji Saxlanc Mərkəzinin açılışında iştirak edib - FOTO

Son xəbərlər

Mikayıl Cabbarov “Fiba Holdinq”in nümayəndələri ilə görüş keçirdi

Bu gün, 17:56

Tramp: Biz İranda ümumi rejim dəyişikliyinə nail olduq

Bu gün, 17:52

Şuşanın qədim tarixə malik memarlıq abidəsi olan malikanə kompleksləri

Bu gün, 17:40

Bakının qəsəbələrində yağış fəsadlarının aradan qaldırılması davam etdirilir - FOTO

Bu gün, 17:31

İpək Yolu Fondu ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib - FOTO

Bu gün, 17:18

Bayram günlərində yol qəzaları niyə artdı? - NİİM açıqladı

Bu gün, 17:16

Sabahdan Azərbaycanın daxili su hövzələrində balıq ovu qadağan edilir

Bu gün, 17:07

Qablaşdırma materiallarının zərərlərindən necə qorunmaq olar?

Bu gün, 17:06

Vaşinqtondan sərt mesaj: Qarşıdakı günlər həlledici olacaq, İran bunu anlayır

Bu gün, 16:52

Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 16:45

Şəkidə fərdi yaşayış evində baş verən partlayış nəticəsində nəfər xəsarət alıb - VİDEO

Bu gün, 16:18

Bayram günlərində ölüm və xəsarətlə nəticələnən nə qədər qəza olub? - BDYPİ-dən açıqlama

Bu gün, 16:13

TÜRKPA 31 Mart soyqırımı ilə bağlı bəyanat yayıb

Bu gün, 16:10

Ağdamda əmək yarmarkası keçiriləcək

Bu gün, 16:03

I sinfə qəbulda prioritet tətbiq olunacaq məktəblərin siyahısı açıqlanıb

Bu gün, 15:36

Azərbaycanda xarici media orqanlarının fəaliyyətinə dair yeni tələb müəyyənləşib

Bu gün, 15:10

Saray körpüsü yaxınlığında avtomobil avtobusla toqquşdu - FOTO

Bu gün, 14:46

Paşinyan Putinlə görüşəcək

Bu gün, 14:36

Azərbaycanla Çin birgə investisiya fondunun yaradılmasını nəzərdən keçirirlər

Bu gün, 14:33

İstirahət günlərində avtobuslarla daşınan sərnişin sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:15
Bütün xəbərlər