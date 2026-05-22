 Doqquzuncuların imtahanı da təkrar keçiriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Doqquzuncuların imtahanı da təkrar keçiriləcək

17:45 - Bu gün
Doqquzuncuların imtahanı da təkrar keçiriləcək

Məlum olduğu kimi, Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2026-cı il mayın 17-də ümumi (9 illik) orta təhsil bazasında müxtəlif imtahanlar keçirilib. Həmin gün Bakı, Abşeron və Sumqayıt şəhərlərinin bəzi yerlərində imtahan zamanı əlverişsiz hava şəraiti müşahidə olunub. Bu hal nəzərə alınaraq qeyd olunan şəhərlərdə imtahanda iştirak etmiş və ya imtahana gedə bilməmiş şəxslər üçün 21 iyun tarixində imtahanın təkrar keçirilməsi nəzərdə tutulur.

1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, təkrar imtahana ancaq qeyd olunan şəhərlərdə keçirilmiş imtahanda iştirak etməli olan şagird və abituriyentlər qatıla bilərlər.

"Bu il 9 illik təhsil bazasında kolleclərin müsabiqəsində iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçən və təkrar imtahanda iştirak etmək istəyən abituriyentlər 25-26 may tarixlərində Mərkəzin saytında yerləşdiriləcək keçid vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilərlər. 17 may tarixində imtahanda iştirak etmək üçün buraxılış vərəqəsini əldə etmiş, lakin əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı gecikmə səbəbinə görə imtahanda iştirak etməmiş abituriyentlər üçün bu imtahan ödənişsizdir. İmtahanda iştirak etmiş abituriyentlər isə istədikləri təqdirdə müvafiq qaydada ödəniş etməklə imtahanda yenidən iştirak edə bilərlər.

Kollecə qəbul olmaq üçün sənəd təqdim etməyən, lakin mayın 17-də qeyd olunan şəhərlərdə buraxılış imtahanında iştirak etməli olan şagirdlər (apreldə keçirilmiş buraxılış imtahanlarında müxtəlif səbəblərdən iştirak edə bilməmiş və barəsində Mərkəzə müraciət edilmiş cari və əvvəlki illərin IX sinif şagirdləri, eksternat qaydasında IX sinif üzrə yekun attestasiyada iştirak etmək istəyən şəxslər) 25-27 may tarixlərində təhsil aldıqları məktəbə müraciət edərək 21 iyunda keçiriləcək təkrar imtahanda iştirak edə bilərlər. 21 iyunda keçiriləcək imtahanda iştirak etmək istəməyən şagirdlər ənənəvi olaraq sentyabrda keçirilən imtahana da qatıla bilərlər”, - məlumatda deyilir.

Xatırladaq ki, əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar baş verən fors-major hal nəzərə alınaraq Bakı, Abşeron və Sumqayıt şəhərlərində 14 iyun tarixində magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdi təkrar keçiriləcək.

Paylaş:
94

Aktual

Siyasət

Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda BMT sədrliyini Meksikaya təhvil verib

Siyasət

Bakıda qlobal mənzil böhranının həlli ilə bağlı fəaliyyət çağırışı qəbul edilib

Rəsmi

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

Siyasət

Anastasiya Yoppe WUF13-də: “Bakıda möhtəşəm mətbəx var, şəhərin özü isə sadəcə heyrətamiz görünür”

Cəmiyyət

Doqquzuncuların imtahanı da təkrar keçiriləcək

“İnklüziv Şəhərsalma: Yaşlıların Baxış Bucağı”

PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə növbəti “PASHA Hackathon” baş tutub - FOTO

Azərbaycan məktəbliləri EGOI 2026-da iki medal qazanıblar

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Bəzi ərazilərdə intensiv yağıntılar olacaq - XƏBƏRDARLIQ

Magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdi keçirilib - YENİLƏNİB

Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA - YENİLƏNİB

ADY rəsmisi: “Bakı-Tbilisi-Bakı” üzrə yeni qatarları köhnə tipli qatarlarla müqayisə etmək düzgün deyil

Son xəbərlər

Bakıda qlobal mənzil böhranının həlli ilə bağlı fəaliyyət çağırışı qəbul edilib

Bu gün, 20:10

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

Bu gün, 17:55

Doqquzuncuların imtahanı da təkrar keçiriləcək

Bu gün, 17:45

Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda BMT sədrliyini Meksikaya təhvil verib

Bu gün, 17:40

İƏT-in Baş katibi Müstəqillik Günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 17:35

Anar Əsədliyə hökm oxundu

Bu gün, 17:28

UN-Habitat-ın icraçı direktoru WUF13-ün bağlandığını elan edib

Bu gün, 17:17

Meksika WUF13-ün uğurla keçirilməsi münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

Bu gün, 17:15

Bakı Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda estafeti Mexikoya ötürüb

Bu gün, 17:03

Alyona Əliyeva WUF13-dən paylaşım edib

Bu gün, 16:55

Anastasiya Yoppe WUF13-də: “Bakıda möhtəşəm mətbəx var, şəhərin özü isə sadəcə heyrətamiz görünür”

Bu gün, 16:53

“İnklüziv Şəhərsalma: Yaşlıların Baxış Bucağı”

Bu gün, 16:51

PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə növbəti “PASHA Hackathon” baş tutub - FOTO

Bu gün, 16:43

Azərbaycan məktəbliləri EGOI 2026-da iki medal qazanıblar

Bu gün, 16:41

Qambiya paytaxtının meri Azərbaycana minnətdarlığını bildirib

Bu gün, 16:24

Anaklaudiya Rossbax: “Azərbaycan dünyaya yalnız qurmaq deyil, yenidən qurmaq, bərpa etmək və ilham vermək bacarığını nümayiş etdirdi”

Bu gün, 16:18

“Bakı Forumu miqyası, innovativ formatı və güclü fəaliyyət çağırışları ilə yadda qalacaq” - Anar Quliyev

Bu gün, 16:09

Anar Quliyev: “Bakıda keçirilən forum dayanıqlı şəhər gələcəyinə ümumi sadiqliyimizi nümayiş etdirdi”

Bu gün, 16:05

Amina Mohammed: “WUF13-ün təşkilində göstərilən liderliyə görə Azərbaycan xalqına və hökumətinə ən dərin təşəkkürümü bildirirəm”

Bu gün, 15:52

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rəşadət Piriyevin nəşinin qalıqları Bərdədə dəfn olunub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:42
Bütün xəbərlər