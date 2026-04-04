İlham Əliyev Seneqal Prezidentini təbrik edib

11:25 - 04 / 04 / 2026
Prezident İlham Əliyev Seneqal Respublikasının Prezidenti Bassiru Diomaye Fayeyə təbrik məktubu göndərib.

1news.az xəbər verir ki, məktubda deyilir:

"Hörmətli cənab Prezident,

Seneqal Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram.

İnanıram ki, Azərbaycan ilə Seneqal arasındakı dostluq münasibətlərinin və əməkdaşlığın həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli qaydada uğurla davam etdirilməsi yolunda bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik.

Bu bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, dost Seneqal xalqına daim əmin-amanlıq və rifah diləyirəm".

Cəmiyyət

Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana yola salınan 3-cü humanitar yardım sərhədə çatıb - YENİLƏNİB

Siyasət

İranın Azərbaycandakı səfiri göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

Siyasət

XİN: Azərbaycan mina çirklənməsindən ən çox zərər görən ölkələr sırasındadır

Prezident Məsud Pezeşkianın Azərbaycana təşəkkür etməsinə münasibət bildirib

Prezident səfirlik, daimi nümayəndəlik, konsulluq və fəxri konsulla bağlı əsasnamələri təsdiqləyib

İlham Əliyev minatəmizləmədə fərqlənən bir qrup şəxsi medalla təltif edib - SƏRƏNCAM

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Prezident Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin hökumət başçılarının görüşünün iştirakçılarını qəbul edib - FOTO

Azərbaycanda Qərb Sənaye Parkı yaradılacaq

Mehriban Əliyeva 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı paylaşım edib

İlham Əliyev Rasim Balayevin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Ötən gün 40 kiloqrama yaxın narkotik dövriyyədən çıxarılıb

04 / 04 / 2026, 17:59

Ötən gün respublika ərazisində qanunsuz saxlanılan 11 tüfəng aşkarlanıb

04 / 04 / 2026, 17:40

Göygöldə oğluna toy edən kişinin başına restoranın yaxınlığında aqlay daşı düşüb

04 / 04 / 2026, 17:10

Opera və Balet Teatrı işdən çıxarılmış xalq artisti Əvəz Abdullayevin ittihamlarına cavab verib

04 / 04 / 2026, 16:53

Gəncədə 27 yaşlı oğlanın meyiti tapılıb

04 / 04 / 2026, 16:43

Salyanda 43 yaşlı qadın itkin düşüb

04 / 04 / 2026, 16:24

Sumqayıtda dəm qazından zəhərlənən altı uşaqdan biri ölüb

04 / 04 / 2026, 15:49

Əli Əsədov leysan yağışların vurduğu zərərlə bağlı tapşırıqlar verib

04 / 04 / 2026, 15:20

Yağışa görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

04 / 04 / 2026, 15:18

Xalq artisti Yalçın Adıgözəlov vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib

04 / 04 / 2026, 14:54

Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana yola salınan 3-cü humanitar yardım sərhədə çatıb - YENİLƏNİB

04 / 04 / 2026, 14:14

Qızıl-zinət əşyalarının satışı adı ilə 317 min manatlıq dələduzluq edən iki nəfər saxlanılıb

04 / 04 / 2026, 14:03

Ölkə ərazisində şimşək çaxır, yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

04 / 04 / 2026, 13:50

Yol polisi yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar xəbərdarlıq edib

04 / 04 / 2026, 13:24

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

04 / 04 / 2026, 12:57

Bazar gününə gözlənilən hava proqnozu

04 / 04 / 2026, 12:44

Ötən gün axtarışda olan 64 nəfər saxlanılıb

04 / 04 / 2026, 12:15

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 51 nəfər saxlanılıb

04 / 04 / 2026, 12:03

Siyəzəndə 5 nəfər dəm qazından zəhərləndi

04 / 04 / 2026, 11:48

İlham Əliyev Seneqal Prezidentini təbrik edib

04 / 04 / 2026, 11:25
Bütün xəbərlər