 Xəzər dənizində seysmik aktivlik artır: Güclü zəlzələ ehtimalı varmı? - Seysmoloqdan ŞƏRH
Oksana Orucova17:48 - Bu gün
Son günlər Xəzər dənizində yüksək maqnitudalı zəlzələrin baş verməsi regionda seysmik aktivliyin artdığını göstərir.

Elə bu gün Xəzər dənizində 5.3 maqnitudalı qeydə alınıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib ki, zəlzələ Lənkəran,Yardımlı, Lerik, Astara,Cəlilabad, Neftçala 4-3 bal hiss olunub. Yeraltı təkanlar isə 70 km dərinlikdə qeydə alınıb.

Bəs görəsən bunun hansı fəsadları ola bilər? Azərbaycanda yüksəl ballı zəlzələ ehtimalı varmı?

Məsələ ilə bağlı 1news.az-a danışan Elm və Təhsil Nazirliyinin Geologiya və Geofizika İnstitutunun Seysmologiya və seysmik təhlükənin qiymətləndirilməsi şöbəsinin rəhbəri, Yer elmləri üzrə elmlər doktoru, dosent Qulam Babayev deyib ki, region seysmik ocaqlarla zəngindir və müxtəlif intensivlikdə zəlzələr qeydə alınır.

Ekspertin sözlərinə görə, mürəkkəb geoloji və tektonik strukturlar, qırılmalar və struktur pozuntuları Xəzər dənizindəki seysmik aktivliyin əsas səbəblərindən biridir:

"Son günlər Xəzər dənizində yüksək maqnitudalı zəlzələr baş verir və bu, mənim əvvəlki müsahibələrimin bir təzahürüdür. Xəzər dənizi seysmik ocaqlarla zəngin bir region sayılır, müxtəlif intensivliyə malik ocaqlar mövcuddur. Müxtəlif mürəkkəb geoloji və tektonik strukturların mövcudluğu, qırılmalar, müəyyən struktur pozuntuları seysmik aktivliyə təsir edir".

O, zəlzələlərin gücünün insanların yaşadıqları mühitdən də asılı olduğunu vurğulayıb:
"Xəzər dənizində baş verən titrəyişlər güclü və dağıdıcı deyildir. Amma insanlar yaşadıqları ərazidən asılı olaraq onları daha güclü hiss edə bilərlər. Məsələn, yüksək mərtəbədə yaşayan biri zəlzələni daha kəskin hiss edə bilər. Seysmologiyada 4.5–5.5 maqnitudalı zəlzələlər hiss olunan zəlzələlər sayılır, güclü və dağıdıcı 6.5–7 maqnitudalı zəlzələlər isə istisnadır".

Qulam Babayev həmçinin qeyd edib ki, Xəzər dənizindəki seysmik ocaqlar qonşu ərazilərdə də aktivliyi artırır və regionun hələ tam sabit olmadığını göstərir:

"Xəzər dənizindəki ocaqlar aktivdir, hər gün kiçik titrəyişlər baş verir. Bu aktivlik qonşu ərazilərə də təsir edə bilər, məsələn, Quba, Şabran və Siyəzən ərazilərində seysmik ocaqlar var. Böyük dağıdıcı zəlzələlərin baş verməsi ehtimalı azdır, amma kiçik titrəyişlər davam edəcək və bu il də qaçılmazdır”.

Ekspertin açıqlaması göstərir ki, Xəzər dənizində seysmik proseslər davamlı izlənməli və regionda mümkün risklərə qarşı hazırlıq tədbirləri gücləndirilməlidir.

İlham Əliyev Milli Aviasiya Akademiyasında Beynəlxalq Təlim Mərkəzinin açılışında iştirak edib - FOTO

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı ilə bağlı yayılan müzakirələrə aydınlıq gətirilib

İlham Əliyev Məsud Pezeşkianı təbrik edib

Yevlaxın bir hissəsində qaz kəsiləcək

“TikTok”da təhlükəli trend Azərbaycana da çatdı: müəllimləri təhqir edənlər araşdırılır – AÇIQLAMA

Prezident təqaüdçüsü olan bacılar Oksford və Kembric universitetlərinin magistraturasına qəbul olublar

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Sülh körpüsü” çərçivəsində növbəti görüş ekoloqlarla keçirilib - FOTO

Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

Sosioloq: Gənclərdə şəhərin maddi-mədəni abidələrinə həssas münasibət formalaşdırılmalıdır

Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana yola salınan 3-cü humanitar yardım sərhədə çatıb - YENİLƏNİB

Yevlaxın bir hissəsində qaz kəsiləcək

Bu gün, 17:56

Xəzər dənizində seysmik aktivlik artır: Güclü zəlzələ ehtimalı varmı? - Seysmoloqdan ŞƏRH

Bu gün, 17:48

İlham Əliyev Milli Aviasiya Akademiyasında Beynəlxalq Təlim Mərkəzinin açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 17:38

“TikTok”da təhlükəli trend Azərbaycana da çatdı: müəllimləri təhqir edənlər araşdırılır – AÇIQLAMA

Bu gün, 17:13

Prezident təqaüdçüsü olan bacılar Oksford və Kembric universitetlərinin magistraturasına qəbul olublar

Bu gün, 17:09

9 uşaq atası iddialara aydınlıq gətirdi: “Uşağımı heç kimə verməmişəm”

Bu gün, 17:03

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:55

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı ilə bağlı yayılan müzakirələrə aydınlıq gətirilib

Bu gün, 16:25

Sabah intensiv yağıntılar gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:21

Türkiyədə zəlzələ oldu

Bu gün, 16:11

Atəşkəsə baxmayaraq gəmilər Hörmüz boğazından keçməkdən çəkinir

Bu gün, 15:53

Azərbaycan qazının Serbiyaya çatdırılması üzrə müqavilənin müddəti uzadılıb

Bu gün, 15:38

50%-ə qədər endirim və 30 dəqiqəyə çatdırılma: Wolt Market Azərbaycanda təkliflərini gücləndirir – VİDEO

Bu gün, 15:35

Küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar bu yolda sürət həddi endirilib

Bu gün, 15:33

İlham Əliyev Məsud Pezeşkianı təbrik edib

Bu gün, 15:28

Zəlzələ ilə bağlı FHN-ə müraciət olub? - AÇIQLAMA

Bu gün, 15:16

Bu Agentliyin tərkibi təsdiqlənib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 14:58

SOCAR-ın Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik olub - SƏRƏNCAM

Bu gün, 14:55

Bakıda qalmaqallı “Poniland” bağlandı, heyvanlar xilas edilərək zooparka köçürüldü - FOTO

Bu gün, 14:40

10 Avropa ölkəsindən İsrailə xəbərdarlıq: Livanın ərazi bütövlüyünə hörmət edin

Bu gün, 14:26
Bütün xəbərlər