 “Dünyanın müxtəlif istiqamətlərində müharibələr gedir” – Azərbaycan sabitliyi necə qoruyur? - ŞƏRH | 1news.az | Xəbərlər
“Dünyanın müxtəlif istiqamətlərində müharibələr gedir” – Azərbaycan sabitliyi necə qoruyur? - ŞƏRH

Ayşən Salehli16:06 - Bu gün
“Dünyanın müxtəlif istiqamətlərində müharibələr gedir” – Azərbaycan sabitliyi necə qoruyur? - ŞƏRH

“Beynəlxalq münasibətlər sistemi mürəkkəb kombinasiyalarla dolu, həlli çətin bir mərhələdən keçir və demək olar ki, dünyanın bütün regionlarında ya münaqişə ocaqları yenidən qızışdırılmağa çalışılır, ya da dövlətlərin daxili siyasətinə zorakı qaydada müdaxilələrin şahidi oluruq”.

Bu sözləri 1news.az-a açıqlamasında siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, politoloq Şəbnəm Həsənova deyib.

O qeyd edib ki, belə bir şəraitdə şübhəsiz ki, nəinki dövlətin xarici siyasətində uğur qazanmaq, həm də daxildə sabitliyi və təhlükəsizliyi təmin etmək son dərəcə mürəkkəb xarakter alır.

“Cənab Prezident İlham Əliyev bu məsələlərin öhdəsindən uğurla gəlir və qürurverici məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dünyada təhlükəsiz bir ölkə kimi tanınır, Azərbaycanın sözünə böyük etimad göstərilir və Azərbaycanla münasibətlərin qurulmasında qarşı tərəflərin göstərdiyi maraq öz sözünü deyir. Dünyanın müxtəlif istiqamətlərində müharibələr gedir. Məhz belə bir reallıqda dövlətin həm siyasi, həm iqtisadi, həm hərbi, həm də ideoloji baxımdan güclü olması çox çətin bir tapşırıq olsa da, Azərbaycan bunu reallaşdırmağı bacarıb. İllər ərzində yürüdülən siyasət, xalq-ordu-dövlət birliyi Azərbaycanın mövcud reallığını yaratdı və 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun göstərmiş olduğu şücaət, xalqımızın həmrəyliyi, cənab Prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşməsi, habelə antiterror əməliyyatları zamanı Azərbaycan ordusunun yazdığı qəhrəmanlıq dastanı bugünkü beynəlxalq münasibətlər sistemində əvəzsiz bir nümunədir və bütövlükdə dünya tarixinə qızıl hərflərlə yazılmalı səhifələrdən biridir. Azərbaycanın istər döyüş meydanında, istərsə də diplomatik masada qazandığı uğurlar, habelə informasiya savaşında olduqca möhkəm mövqe sərgiləməsi bugünkü reallıqlarımızın əsasında dayanır”.

“Hər nə qədər Azərbaycana təzyiq edilməyə çalışılsa da, hər nə qədər Azərbaycanın daxili siyasətinə qarışılmağa cəhd göstərilsə, Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı bu işdə həmrəy davranaraq təhlükə oxlarını özündən uzaqlaşdırır. Şübhəsiz ki, bütün bunların təməlində cənab Prezident İlham Əliyevin liderlik qabiliyyəti, şəxsi keyfiyyətləri öz sözünü deyir. Habelə o da qeyd olunmalıdır ki, ölkənin Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva bu işdə cənab Prezident İlham Əliyevin ən sadiq silahdaşı kimi Azərbaycanın müsbət imicinin formalaşdırılmasında misilsiz xidmətlər göstərir. Ölkədə dövlətə böyük inam, etimad var, bugünkü reallığımızın əsasında dayanan amil də məhz budur”.

İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını təbrik edib

Ceyhun Bayramov Pakistanlı həmkarı ilə danışdı

“Vətən müharibəsi təkcə hərbi uğur deyil, həm də nümunədir ” - ŞƏRH

“Dünyanın müxtəlif istiqamətlərində müharibələr gedir” – Azərbaycan sabitliyi necə qoruyur? - ŞƏRH

Ceyhun Bayramov Pakistanlı həmkarı ilə danışdı

“Vətən müharibəsi təkcə hərbi uğur deyil, həm də nümunədir ” - ŞƏRH

“Dünyanın müxtəlif istiqamətlərində müharibələr gedir” – Azərbaycan sabitliyi necə qoruyur? - ŞƏRH

Siyasi iradə, texnoloji üstünlük və milli birlik: Mürəkkəb münaqişələrin həllində Azərbaycan modeli - ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan Prezidenti: Nəqliyyat dəhlizlərinin genişləndirilməsi istiqamətində işlər aparılır

Hikmət Hacıyev WUF13 çərçivəsində Gəncə ilə bağlı video paylaşıb

Gürcüstan mətbuatı Prezident İlham Əliyevin bu ölkəyə dövlət səfərini geniş işıqlandırıb

ABŞ, İsrail və İran atəşkəs: Bu müharibədə qalib yoxdur - ŞƏRH

DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində valideynlər üçün "Açıq qapı" günü keçirilib

Ceyhun Bayramov Pakistanlı həmkarı ilə danışdı

“Vətən müharibəsi təkcə hərbi uğur deyil, həm də nümunədir ” - ŞƏRH

İran rəsmisi: Hörmüz boğazından gündə maksimum 15 gəminin keçidinə icazə veriləcək

Dövlət Xidmətinin əməkdaşı faciəvi şəkildə öldü - FOTO

Bəzi yerlərdə küləkli və yağıntılı hava müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bakının bəzi yollarında gecə saatlarında təmir işləri aparılacaq

İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını təbrik edib

Masazırda “Şok” marketdə tort istehsalı sahəsində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Sumqayıtda dəm qazından zəhərlənən iki uşaq ailədən alındı

Tovuzda fəaliyyət göstərən ərzaq bazarında yoxlama keçirilib - FOTO

ABŞ-də təyyarə qəzası: Ölənlər var

“Dünyanın müxtəlif istiqamətlərində müharibələr gedir” – Azərbaycan sabitliyi necə qoruyur? - ŞƏRH

Rəis müavini təyin edilən, rütbəsi artırılan Yaşar Əməşov kimdir? - DOSYE

Yasamalda yanğında qızını itirən vəkil: Digər şirkətin rəhbərliyi niyə məsuliyyətə cəlb olunmayıb?

Türkiyəli məşhur müğənni Yusuf Güney saxlanılıb

Dövlət icra məmurlarının qulluğa qəbulu ilə bağlı müsabiqənin keçirilməsi qaydası təsdiqlənib

Yaşar Əməşov vəzifəyə təyin edildi, rütbə verildi

Tovuzda ailə üç uşağından imtina edib

Siyasi iradə, texnoloji üstünlük və milli birlik: Mürəkkəb münaqişələrin həllində Azərbaycan modeli - ŞƏRH

