 Hikmət Hacıyev Trans-Xəzər Forumunda Azərbaycanın Avrasiyanın nəqliyyat əlaqəsindəki rolundan danışıb | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

Hikmət Hacıyev Trans-Xəzər Forumunda Azərbaycanın Avrasiyanın nəqliyyat əlaqəsindəki rolundan danışıb

09:10 - Bu gün
Hikmət Hacıyev Trans-Xəzər Forumunda Azərbaycanın Avrasiyanın nəqliyyat əlaqəsindəki rolundan danışıb

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Trans-Xəzər Forumu 2026-da ölkəmizin Avrasiyanın nəqliyyat əlaqəsindəki rolundan danışıb.

1news.az xəbər verir ki, Hikmət Hacıyev bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb. "Orta Dəhlizin və Xəzər regionunun nəqliyyat əlaqəsinin gələcəyinə həsr olunmuş Trans-Xəzər Forumu 2026-da çıxış etmək mənim üçün böyük şərəfdir.

Orta Dəhlizin sadəcə tranzit yolu olmaqdan çıxdığını vurğuladım - o, Avropa, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanı birləşdirən strateji geoiqtisadi sistemə çevrilir və Avrasiya nəqliyyat əlaqəsinin arxitekturasında struktur dəyişikliyini əks etdirir. Dəmir yolu, dənizçilik, aviasiya və rəqəmsal infrastruktura böyük investisiyalar qoyulması ilə Azərbaycanın Avrasiya nəqliyyat əlaqəsinin əsas mərkəzi kimi artan rolunu vurğuladım.

Azərbaycanın unikal geosiyasi xüsusiyyətləri və ölçüləri - Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya, Avropa, Yaxın Şərq və Xəzər - bir-birini tamamlayır və gücləndirir, ölkəni regionlar arasında təbii körpü kimi mövqeləndirir. Qeyd etdim ki, müasir dünyada regional orta gücün gücü təkcə coğrafiya, əhali, iqtisadi ölçü və ya hərbi imkanlarla deyil, həm də tərəfdaşlığının keyfiyyəti, nəqliyyat əlaqəsi, regional və beynəlxalq gündəmi formalaşdırmaq qabiliyyəti və qlobal səhnəyə təsiri ilə ölçülür.

Azərbaycan getdikcə bu modeli izləyir. Avrasiya boyunca təhlükəsiz, dayanıqlı və gələcəyə yönəlmiş əlaqənin inkişaf etdirilməsinə sadiqliyimizi təsdiqlədik", - H.Hacıyev qeyd edib.

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