 Bəzi bölgələrdə yağıntılar intensivləşib - FAKTİKİ HAVA
На русском
Cəmiyyət

Bəzi bölgələrdə yağıntılar intensivləşib - FAKTİKİ HAVA

10:38 - Bu gün
Bəzi bölgələrdə yağıntılar intensivləşib - FAKTİKİ HAVA

Azərbaycanın bəzi yerlərində arabir şimşək çaxır, yağış yağır, Balakən-Şəki bölgəsində yağıntılar intensiv xarakterlidir, dağlıq ərazilərdə isə qar yağır.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin aprelin 13-ü saat 10:00-a olan məlumatında qeyd edilib.

Qar örtüyünün hündürlüyü Şahdağda 90, Zaqatalada (Əlibəy) 27, Qrızda 10, Daşkəsən və Xınalıqda 8, Gədəbəydə 5, Qax (Sarıbaş) və Qusarda (Laza) 4, Kəlbəcərdə 3, Laçında 2, Şuşa və Xankəndidə 1 sm-dir.

Düşən yağıntının miqdarı Oğuz və Balakəndə 38, Qaxda 32, Şəkidə 31, Mingəçevirdə 23, Yevlaxda 19, Qəbələdə 18, Sədərəkdə 17, Goranboyda 15, Naftalanda 14, Şahbuz və Ağdamda 9, Qusar və Göyçayda 8, Tərtərdə 7, Culfada 6, Bərdə, Ordubadda 5, Lənkəran, Quba, Şərurda 4, Ağstafa, Zərdabda 3, Yardımlı, İsmayıllı, Xızı, Şamaxı, Göygöldə 2, Naxçıvan, Gəncə, Şamaxı, Qobustan, Şabran, Xaçmaz, Ağsu, Sabirabad, İmişli, Kürdəmir, Biləsuvar, Astara, Lerik, Qubadlı, Xocalı, Füzulidə 1 mm-dək qeydə alınır.

Şimal-qərb küləyi əsib, küləyin maksimal sürəti Bakıda və Abşeron yarımadasında 28, Mingəçevirdə 22, Yevlaxda 21 m/s-dək güclənib.

Daşkəsən, Göygöl, Şəki, Quba, Qax (Sarıbaş), Zaqatala, Qobustan, Şamaxı, Xızı, Balakən, Göygöl, Lerikdə duman müşahidə olunur, görünüş məsafəsi 500 metrədək məhdudlaşır.

Paylaş:
110

Aktual

Dünya

ABŞ-nin İran limanlarına blokadası başlayır

Dünya

Uqanda prezidentinin oğlu İranı, təhdid edirTürkiyədən milyard və gözəl gəlin tələb edir və

Dünya

İran və ABŞ danışıqları uğursuz oldu: İslamabadda qapalı qapılar arxasında nə baş verdi?

Siyasət

Kəmalə Məmmədova: Bakı ilə İrəvan arasında dialoqun qurulmasında medianın rolu vacibdir

Cəmiyyət

Sabaha gözlənilən hava proqnozu

Ağsuda su borularını oğurlayan şəxs saxlanıldı

Bakıda daha iki ərazidə yollar təmir edilib

Beyləqanda yanacaqdoldurma məntəqəsinin istismarı dayandırılıb - FOTO

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Taksi xidmətindən istifadə edərkən nələrə diqqət yetirməlisiniz?

Azərbaycandan Ermənistana 900 tona yaxın dizel göndərilir

Nazir oğlunun 12 milyonunu mənimsəməkdə ittiham olunan iş adamı azadlığa buraxılıb

Yasamalda yanğında qızını itirən vəkil: Digər şirkətin rəhbərliyi niyə məsuliyyətə cəlb olunmayıb?

Son xəbərlər

Sabaha gözlənilən hava proqnozu

Bu gün, 13:03

Ağsuda su borularını oğurlayan şəxs saxlanıldı

Bu gün, 13:03

Ötən il Gürcüstandan Azərbaycana 66 milyon dollar vəsait köçürülüb

Bu gün, 12:50

Bakıda daha iki ərazidə yollar təmir edilib

Bu gün, 12:36

Beyləqanda yanacaqdoldurma məntəqəsinin istismarı dayandırılıb - FOTO

Bu gün, 12:28

Hesablama Palatası: Ötən il 101,5 milyon manat vəsait büdcəyə bərpa edilib

Bu gün, 12:21

Bu şəxslər pensiyaya tez çıxa biləcək - AÇIQLAMA

Bu gün, 12:13

Azərbaycan və Efiopiya müdafiə sahəsində əməkdaşlıq edəcək

Bu gün, 11:57

Zığ şosesində ağır yol qəzası: Ölən və yaralananlar var - VİDEO

Bu gün, 11:50

Aprelin pensiyalarının veriləcəyi tarix açıqlandı

Bu gün, 11:44

ABŞ-dən narkotik qaçaqmalçılarına zərbə: Ölənlər var

Bu gün, 11:43

Müdafiə Nazirliyinin sabiq vəzifəlisi rüşvət və nüfuz alverində ittiham olunur

Bu gün, 11:35

Müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsi başladı

Bu gün, 11:23

Tarixdə bu gün – 13 aprel nə günüdür?

Bu gün, 11:04

Gəncədə 6 ildir axtarılan şəxsin meyitinin qalıqları tapılıb

Bu gün, 11:01

Azərbaycan mətbəxi Belqradda ustad dərsində nümayiş olundu - FOTO - VİDEO

Bu gün, 10:58

Tərtərdə qayınana kürəkəninin dəfnində dünyasını dəyişib

Bu gün, 10:41

Bəzi bölgələrdə yağıntılar intensivləşib - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:38

FHN: Ötən həftə 9 nəfər həyatını itirib - VİDEO

Bu gün, 10:35

Türkiyədə zəlzələ baş verdi

Bu gün, 10:34
Bütün xəbərlər