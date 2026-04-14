Taksi sahəsində YENİ QƏRAR: Haqlar artırıldı
"Azərbaycanda taksi sürücüləri üçün sığorta haqqı artırılıb".
1news.az xəbər ki, Mərkəzi Bankın baş direktoru Vüsal Qurbanov jurnalistlərin suallarını cavablayarkən deyib.
Taksi fəaliyyəti ilə bağlı dəyişikliklər nəticəsində sığorta haqlarında 1.5 əmsalı tətbiq olunur.
Onun sözlərinə görə, bu artım yalnız taksi fəaliyyəti göstərən nəqliyyat vasitələrinə aiddir və digər avtomobillərə təsiri yoxdur.
Qeyd edib ki, məqsəd sığorta xidmətlərinin keyfiyyətini yüksəltmək və zərərliliyə adekvat sığorta haqları formalaşdırmaqdır.
