Azərbaycanda daşınmaz əmlakın sığortasında yeni yanaşma tətbiq olunacaq

Qafar Ağayev16:25 - Bu gün
Azərbaycanda daşınmaz əmlakın sığortasında yeni yanaşma tətbiq olunacaq

“Azərbaycanda daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə yeni konsepsiya hazırlanıb”.

1news.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) baş direktoru Vüsal Qurbanov bu gün keçirilən mətbuat konfransında deyib.

Onun sözlərinə görə, yeni yanaşmanın əsas məqsədi böyük risklərin daha dəqiq qiymətləndirilməsi və mümkün hadisələr zamanı vətəndaşlara daha adekvat sığorta ödənişlərinin təmin olunmasıdır.

Qeyd edilib ki, konsepsiyaya əsasən sığorta məbləği yaşayış sahəsinin kvadratmetrinə uyğun formalaşdırılacaq və bu, əmlakın real bazar dəyərinə daha yaxın sığorta təminatı yaradacaq.

V.Qurbanov əlavə edib ki, yeni sistem çərçivəsində dövlət qurumları ilə inteqrasiya olunmuş elektron platformalar vasitəsilə əmlakın yerləşdiyi ərazi və ölçüsü nəzərə alınmaqla sığorta məbləğinin hesablanması mümkün olacaq.

Azərbaycanda ödənişli avtomagistrallarda maksimum sürət həddi təsdiqləndi

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Bakı küçələrində inklüzivlik: Avtobuslar müasir, yollar isə problemli – ŞƏRH - FOTO

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlandı

Nikahların sayı azalıb

Bakıda binada partlayış - ölən və xəsarət alanlar var

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“İrşad”da “Şad Günlər” fürsəti yenidən start götürür! – FOTO - VİDEO

Keşlədə çökən kollektorun qəzalı hissəsi dəyişdirilir - FOTO - VİDEO

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

“PAŞA Holding” və Dünya İqtisadi Forumu arasında Əməkdaşlıq Memorandumunun imzalanma mərasimi keçirilib - FOTO

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

Bu gün, 20:16

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlandı

Bu gün, 17:57

İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Bu gün, 17:50

Nikahların sayı azalıb

Bu gün, 17:45

Azərbaycanda ödənişli avtomagistrallarda maksimum sürət həddi təsdiqləndi

Bu gün, 17:36

Sahibə Qafarova Türkiyədə işgüzar səfərdədir

Bu gün, 17:31

Bakıda binada partlayış - ölən və xəsarət alanlar var

Bu gün, 17:25

Bakı küçələrində inklüzivlik: Avtobuslar müasir, yollar isə problemli – ŞƏRH - FOTO

Bu gün, 17:17

Türkiyədə zəlzələ oldu

Bu gün, 17:09

Yelo Bank ilk rübdə faiz gəlirlərini 25% artırıb

Bu gün, 17:02

İranla müharibədə İsraildə 35 nəfər ölüb, 8 mindən çox yaralı var

Bu gün, 16:45

Dövlət Başçısı Esvatininin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:33

Prezident Kolumbiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:32

İlham Əliyev Somalinin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:30

Azərbaycanda daşınmaz əmlakın sığortasında yeni yanaşma tətbiq olunacaq

Bu gün, 16:25

Taksilərin sığorta haqqı niyə artırıldı? – AMB-dən izah

Bu gün, 16:15

Yaxın Şərqdəki proseslər Azərbaycanda inflyasiyaya necə təsir edir? – AMB rəsmisi açıqladı

Bu gün, 16:12

Gürcüstanda qumar qaydalarının pozulması ilə bağlı cərimələr kəskin artırılır

Bu gün, 16:10

Taksi sahəsində YENİ QƏRAR: Haqlar artırıldı

Bu gün, 15:49

Azərbaycanda maliyyə sektorunun aktivlərində artım qeydə alınıb

Bu gün, 15:30
