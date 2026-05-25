 İsraildə təyyarə qəzası: Ölənlər var | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

İsraildə təyyarə qəzası: Ölənlər var

Oksana Orucova09:33 - Bu gün
İsraildə təyyarə qəzası: Ölənlər var

İsrailin şimalındakı Afula bölgəsində yüngül mühərrikli təyyarənin açıq əraziyə düşməsi nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib.

1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kanal 12 telekanalı məlumat yayıb.

Məlumata görə, təyyarə Afula bölgəsində yerləşən Tel Adaşim yaşayış məntəqəsində qəzaya uğrayıb.

Hadisə yerinə cəlb olunan xilasedicilər iki yaralını xəstəxanaya çatdırsa da, onların həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Xəstəxana rəsmiləri bildiriblər ki, zərərçəkənlər tibb müəssisəsinə gətirilən zaman həyati əlamətləri olmayıb və reanimasiya tədbirləri nəticəsiz qalıb.

Təyyarə qəzasının başvermə səbəbi hələlik məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Paylaş:
111

Aktual

Rəsmi

Türkiyə Prezidentindən İham Əliyevə təbrik: Böyük qürur və iftixar hissi keçiririk

Siyasət

Ceyhun Bayramov Nyu Yorka getdi

Rəsmi

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib

Siyasət

Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycan Prezidentinə təbrik ünvanlayıb

Dünya

Pakistanda ağır qəza: 17 nəfər həyatını itirdi

Putin mayın 27-29-da Qazaxıstana səfər edəcək

Nigeriyada əməliyyat: 12 terrorçu məhv edildi

İsraildə təyyarə qəzası: Ölənlər var

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyə şou-biznesində narkotik qalmaqalı böyüyür - Mabel Matiz və daha 13 məşhur saxlanıldı

Mirziyoyev və Putin strateji tərəfdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər

İspaniyada silahlı hücum: ölən və yaralananlar var

Ukrayna Rusiyada neft terminalı və bazasına hücum edib

Son xəbərlər

Tədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərə qəbulla bağlı müsahibələr sabah bitir

Bu gün, 13:42

Qurban bayramı namazları ölkənin bütün mərkəzi məscidlərində qılınacaq

Bu gün, 13:26

Türkiyə Prezidentindən İham Əliyevə təbrik: Böyük qürur və iftixar hissi keçiririk

Bu gün, 13:25

Zərdabda 94 yaşlı qadın dəm qazından ölüb, nəvəsi zəhərlənib

Bu gün, 13:16

Avtovağzallar bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 13:15

Əfran İsmayılov “Araz-Naxçıvan”dan ayrıldı

Bu gün, 13:01

Möhtəşəm alyans: Kriştiano Ronaldo “Dreame Technology”nin yeni qlobal səfiridir

Bu gün, 13:00

Yağış, duman, 27 dərəcə isti - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:47

Sərdar Berdiməhəmmədov: Xalqlarımızın rifahı naminə sıx əməkdaşlığımızı davam etdirməyə hazır olduğumuzu bildiririk

Bu gün, 12:43

Ölkə üzrə 134 ünvanda heyvan kəsimi və satışı məntəqəsi yaradılıb

Bu gün, 12:40

DİN və DSX İranla sərhəddə əməliyyat keçirib, 38 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 12:27

Ceyhun Bayramov Nyu Yorka getdi

Bu gün, 12:24

SOCAR-a yeni mətbuat katibi təyin olundu

Bu gün, 12:23

Bakıda binanın üzlüyü maşınların üstünə düşdü - VİDEO

Bu gün, 12:12

Pakistanda ağır qəza: 17 nəfər həyatını itirdi

Bu gün, 12:07

Biləsuvarda 25 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

Bu gün, 12:02

Leyla Əliyeva Masallıda Cümə məscidini ziyarət edib

Bu gün, 11:55

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib

Bu gün, 11:53

DİM-dən təkrar imtahana girəcək 9-cu sinif şagirdlərinə MÜRACİƏT

Bu gün, 11:52

Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycan Prezidentinə təbrik ünvanlayıb

Bu gün, 11:47
Bütün xəbərlər