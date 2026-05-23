 Ukrayna Rusiyada neft terminalı və bazasına hücum edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Ukrayna Rusiyada neft terminalı və bazasına hücum edib

17:45 - Bu gün
Ukrayna Rusiyada neft terminalı və bazasına hücum edib

Ukrayna Müdafiə Qüvvələrinin bölmələri mayın 23-nə keçən gecə Rusiyada bir sıra mühüm obyektlərə, xüsusilə Krasnodar diyarındakı "Şesxaris" neft terminalına zərbələr endirib.

1news.az "Report"a istinadən xəbərə görə, bu barədə ölkənin Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının məlumatında deyilir.

"2026-cı il mayın 23-nə keçən gecə Ukrayna Müdafiə Qüvvələrinin bölmələri bir sıra mühüm obyektlərə zərbələr endirib. Xüsusilə "Şesxaris" neft terminalı (RF, Krasnodar diyarı, Novorossiysk) vurulub – terminalın ərazisində yanğının baş verdiyi təsdiqlənib. Novorossiysk rayonunda "Qruşevaya" tranzit neft bazası vurulub – obyektin ərazisində yanğın qeydə alınıb", – məlumatda deyilir.

Paylaş:
122

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin sosial media hesabında WUF13-lə bağlı paylaşım edilib

Cəmiyyət

28 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Siyasət

Azərbaycan Çinə başsağlığı verib

Cəmiyyət

Xarici media WUF13-ün dünya şəhərsalma siyasətinə töhfəsindən yazıb

Dünya

Ukrayna Rusiyada neft terminalı və bazasına hücum edib

ABŞ-dən yeni qayda: 60 illik “Green Card” sistemi dəyişdi

Ukrayna Ordusu 1700 kilometr uzaqlıqdakı Rusiya obyektini vurdu

Rabitə problemi Rusiya ordusunu çətin vəziyyətə salıb

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Ermənistanda Paşinyana qarşı hədə videosu ilə əlaqədar cinayət işi açılıb

Türkiyə şou-biznesində narkotik qalmaqalı böyüyür - Mabel Matiz və daha 13 məşhur saxlanıldı

Yaponiya sahillərində 5,9 bal gücündə zəlzələ baş verdi

“Eurovision 2026”nın finalında Azərbaycan tamaşaçılarının kimə səs verdiyi məlum olub

Son xəbərlər

Ukrayna Rusiyada neft terminalı və bazasına hücum edib

Bu gün, 17:45

Gəncə Dram Teatrını su basdı, işçi zirzəmidə qaldı

Bu gün, 17:33

Emin Əmrullayev Tacikistanın təhsil və elm naziri ilə görüşüb

Bu gün, 17:25

ABŞ-dən yeni qayda: 60 illik “Green Card” sistemi dəyişdi

Bu gün, 17:14

“64 yaşayış məntəqəsində kanalizasiya sisteminin qurulması nəzərdə tutulur”

Bu gün, 16:50

Azərbaycan millisi 2 dəfə qalib gəldiyi rəqibi ilə yenə qarşılaşacaq

Bu gün, 16:26

Ukrayna Ordusu 1700 kilometr uzaqlıqdakı Rusiya obyektini vurdu

Bu gün, 16:17

Azərbaycan milli komandasının heyəti bəlli olub

Bu gün, 16:05

Nazir: Azərbaycanda meşələrə nəzarət üçün dronlardan istifadə ediləcək

Bu gün, 15:54

Hərbi attaşelər Dövlət Sərhəd Xidmətində olublar

Bu gün, 15:15

Bələdiyyələrə məxsus torpaq sahələri satışa çıxarılacaq

Bu gün, 15:02

VI “Yüksəliş” müsabiqəsinin Analitik təhlil imtahanı başlayıb

Bu gün, 14:38

Azərbaycan və Qazaxıstan arasında hərbi təhsil sahəsində islahatlar müzakirə edilib

Bu gün, 14:20

Lənkəranda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 13:51

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Bu gün, 13:41

28 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:55

Masazırda qəza olub, xəsarət alan var - VİDEO

Bu gün, 12:47

Bakıda “Force of Love” 2026 yay festivalı keçiriləcək

Bu gün, 12:26

Azərbaycan Prezidenti: WUF13 tarixə ən böyük Ümumdünya Şəhərsalma Forumu kimi düşdü

Bu gün, 12:24

Prezident İlham Əliyevin sosial media hesabında WUF13-lə bağlı paylaşım edilib

Bu gün, 12:22
Bütün xəbərlər