İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Qafar Ağayev17:50 - Bu gün
İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

14 aprel tarixində Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədovun rəhbərliyi ilə keçirilən İqtisadi Şuranın iclasının gündəliyində 2027-2030-cu illər üzrə Ortamüddətli Büdcə Çərçivəsi (OMBÇ), büdcə siyasətinin əsas istiqamət və hədəfləri, prioritet xərc istiqamətləri, ortamüddətli dövr üçün ilkin makroiqtisadi proqnozlar və makro-fiskal çərçivə, büdcə dayanıqlığı, 2027-ci il və sonrakı üç il üçün dövlət və icmal büdcələrinin proqnoz göstəriciləri, sosial siyasət və əsas göstəriciləri və digər cari iqtisadi məsələlər ətraflı müzakirə olunub.

1news.az xəbər verir ki, gündəlikdə olan məsələlər üzrə maliyyə naziri Sahil Babayevin, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyevin və iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun məruzələri dinlənilib. Təqdim olunan məsələlərə dair İqtisadi Şuranın üzvləri və iclasa dəvət olunanlar çıxış ediblər.

İclasın yekununda İqtisadi Şuranın üzvlərinin rəy və təklifləri nəzərə alınmaqla gündəlikdə olan məsələlərə dair müvafiq qərarlar qəbul olunub. Maliyyə nazirliyinə və digər aidiyyəti qurumlara növbəti ilin büdcə zərfinin və OMBÇ sənədinin hazırlığı ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib.

Azərbaycanda ödənişli avtomagistrallarda maksimum sürət həddi təsdiqləndi

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Bakı küçələrində inklüzivlik: Avtobuslar müasir, yollar isə problemli – ŞƏRH - FOTO

İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Sahibə Qafarova Türkiyədə işgüzar səfərdədir

Qəbələdə Azərbaycan–Ermənistan dialoqu: sülhün alternativi yoxdur

Kəmalə Məmmədova: Bakı ilə İrəvan arasında dialoqun qurulmasında medianın rolu vacibdir

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

“Dünyanın müxtəlif istiqamətlərində müharibələr gedir” – Azərbaycan sabitliyi necə qoruyur? - ŞƏRH

“Vətən müharibəsi təkcə hərbi uğur deyil, həm də nümunədir ” - ŞƏRH

Hikmət Hacıyev Qəbələdə “Sülh Körpüsü” təşəbbüsünün nümayəndələri ilə görüşüb – FOTO – VİDEO

Azərbaycan XİN ABŞ və İran arasında elan edilmiş atəşkəsi alqışlayır

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

Bu gün, 20:16

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlandı

Bu gün, 17:57

İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Bu gün, 17:50

Nikahların sayı azalıb

Bu gün, 17:45

Azərbaycanda ödənişli avtomagistrallarda maksimum sürət həddi təsdiqləndi

Bu gün, 17:36

Sahibə Qafarova Türkiyədə işgüzar səfərdədir

Bu gün, 17:31

Bakıda binada partlayış - ölən və xəsarət alanlar var

Bu gün, 17:25

Bakı küçələrində inklüzivlik: Avtobuslar müasir, yollar isə problemli – ŞƏRH - FOTO

Bu gün, 17:17

Türkiyədə zəlzələ oldu

Bu gün, 17:09

Yelo Bank ilk rübdə faiz gəlirlərini 25% artırıb

Bu gün, 17:02

İranla müharibədə İsraildə 35 nəfər ölüb, 8 mindən çox yaralı var

Bu gün, 16:45

Dövlət Başçısı Esvatininin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:33

Prezident Kolumbiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:32

İlham Əliyev Somalinin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:30

Azərbaycanda daşınmaz əmlakın sığortasında yeni yanaşma tətbiq olunacaq

Bu gün, 16:25

Taksilərin sığorta haqqı niyə artırıldı? – AMB-dən izah

Bu gün, 16:15

Yaxın Şərqdəki proseslər Azərbaycanda inflyasiyaya necə təsir edir? – AMB rəsmisi açıqladı

Bu gün, 16:12

Gürcüstanda qumar qaydalarının pozulması ilə bağlı cərimələr kəskin artırılır

Bu gün, 16:10

Taksi sahəsində YENİ QƏRAR: Haqlar artırıldı

Bu gün, 15:49

Azərbaycanda maliyyə sektorunun aktivlərində artım qeydə alınıb

Bu gün, 15:30
