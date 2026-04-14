Məhkəmə ipoteka işlərində hansı məqamlara diqqət yetirməlidir? - Açıqlama

Qafar Ağayev09:45 - Bu gün
İpoteka mübahisələri üzrə məhkəmə işlərində diqqət yetirilməli əsas məqamlar açıqlanıb.

1news.az-ın məlumatına görə, bu barədə Naxçıvan Ali Məhkəməsinin Kommersiya kollegiyasının sədri Səxavət Bəylərli məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, ipoteka ilə bağlı mübahisələrdə ən vacib şərtlərdən biri ipoteka saxlayanın (iddiaçının) ipoteka qoyana əmlaka tutmanın yönəldilməsi barədə bildiriş təqdim etdiyini sübut etməsidir. Bu sübut məhkəməyə təqdim olunmalıdır.

Səxavət Bəylərli bildirib ki, ipoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi barədə məhkəmə qərarında bir sıra mühüm məlumatlar öz əksini tapmalıdır.

Bunlara ilk növbədə, ipoteka predmetinin mühafizəsi və satışı ilə bağlı xərclər istisna olmaqla, həmin əmlakın dəyərindən ipoteka saxlayana ödəniləcək məbləğ daxildir. Bundan əlavə, qərarda ipoteka predmetinin ətraflı təsviri verilməlidir. Yəni, vətəndaşa məxsus mənzilin yerləşdiyi ünvan, sahəsi və digər vacib göstəricilər qeyd olunmalıdır.

Eyni zamanda ipoteka predmetinin bazar dəyəri də müəyyənləşdirilməlidir. Bu dəyər tərəflərin razılaşması əsasında və ya məhkəmə tərəfindən cəlb edilən qiymətləndirici təşkilat vasitəsilə təyin olunur.

Qeyd edilib ki, zərurət yarandığı hallarda ipoteka predmetinin satışınadək onun mühafizəsinin təmin olunması ilə bağlı tədbirlər də məhkəmə qərarında göstərilməlidir.

Aktual

Rəsmi

Dövlət Başçısı Esvatininin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Rəsmi

Prezident Kolumbiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Somalinin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Füzulidə mina partlayışı: ANAMA əməkdaşı həlak olub

Cəmiyyət

Azərbaycanda sürücülərin iş və istirahət rejiminin təmin edilməsi ilə bağlı YENİLİK

Talassemiyalı xəstələrin pulunu mənimsəyənlər haqqında qərar verilib

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Füzulidə mina partlayışı: ANAMA əməkdaşı həlak olub

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Taksi xidmətindən istifadə edərkən nələrə diqqət yetirməlisiniz?

Tərtərdə kanalda batan 7 yaşlı uşağın meyiti tapılıb - YENİLƏNİB

“PAŞA Holding” və Dünya İqtisadi Forumu arasında Əməkdaşlıq Memorandumunun imzalanma mərasimi keçirilib - FOTO

Keşlədə çökən kollektorun qəzalı hissəsi dəyişdirilir - FOTO - VİDEO

Son xəbərlər

Azərbaycanda sürücülərin iş və istirahət rejiminin təmin edilməsi ilə bağlı YENİLİK

Bu gün, 13:01

Dövlət Başçısı Esvatininin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 13:01

Talassemiyalı xəstələrin pulunu mənimsəyənlər haqqında qərar verilib

Bu gün, 12:59

Türkiyədə məktəbə silahlı hücum: 16 nəfər yaralanıb

Bu gün, 12:54

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:51

Əfqanıstanda sel fəlakəti: 189 nəfər ölüb

Bu gün, 12:45

Prezident Kolumbiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:38

İlham Əliyev Somalinin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:35

Füzulidə mina partlayışı: ANAMA əməkdaşı həlak olub

Bu gün, 12:31

İnsan alverində təqsirləndirilən iki şəxs həbs edilib

Bu gün, 12:14

Dağlıq ərazilərdə qar yağır - Faktiki hava

Bu gün, 12:01

Azərbaycan-Latviya iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə edilib

Bu gün, 11:51

Qanunsuz saxlanılan silahlar aşkarlanıb

Bu gün, 11:46

İsrailin Livana hücumlarında ölənlərin sayı 2089-a çatdı

Bu gün, 11:40

DYP rəsmisi: Sükan arxasında bir neçə saniyəlik diqqətsizlik ağır nəticələr doğurur

Bu gün, 11:27

Gənclər niyə neqativ mövzularla gündəmə gəlmək istəyir? – Sosioloqdan açıqlama

Bu gün, 11:22

Azərbaycanda dollarlaşma azalır

Bu gün, 10:45

Xəzər dənizində daha bir zəlzələ olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 10:35

Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 22 vaqon dizel yanacağı göndəriləcək

Bu gün, 10:33

Ombudsman şəhər mərkəzində monitorinq keçirdi: Əlilliyi olan şəxslər üçün şərait yetərli deyil

Bu gün, 10:26
Bütün xəbərlər