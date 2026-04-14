Ötən gün ölkə ərazisində 44 cinayətin açılması təmin olunub
1news.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan daha 3 cinayət də polis əməkdaşları tərəfindən açılıb.
Bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 86 nəfər, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 57 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Həmçinin narkotiklərlə əlaqəli 9, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 7 fakt müəyyən edilib.
Bundan başqa, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 35 nəfər saxlanılıb.
137