DYP rəsmisi: Sükan arxasında bir neçə saniyəlik diqqətsizlik ağır nəticələr doğurur

Qafar Ağayev11:27 - Bu gün
“Sükan arxasında mobil telefondan istifadə yol hərəkəti təhlükəsizliyi üçün ciddi təhlükə yaradır. Bu davranış sürücünün diqqətini yayındırır, idarəetməni çətinləşdirir və yol-nəqliyyat hadisələrinin başvermə riskini artırır”.

1news.az xəbər verir ki, bunu Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev bildirib.

O, araşdırmalara əsasən deyib ki, nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən telefondan istifadə edən sürücülərin reaksiya müddəti azalır, məsafə və sürət qiymətləndirməsində səhvlər artır, qəfil yaranan təhlükələrə vaxtında reaksiya vermək mümkün olmur.

“Xüsusilə mesaj yazarkən və ya sosial şəbəkələrdən istifadə zamanı sürücünün diqqəti bir neçə saniyəlik yoldan yayınır ki, bu da nəqliyyat vasitəsinin nəzarətsiz qalmasına və ağır nəticələrə səbəb olur.

Sükan arxasında mobil telefondan istifadə yalnız inzibati məsuliyyət yaradan qayda pozuntusu deyil, eyni zamanda insan həyatı və sağlamlığı üçün real təhlükə mənbəyidir. Bu səbəbdən də sürücülərdən mobil telefondan istifadədən çəkinməyi, zərurət yarandıqda isə nəqliyyat vasitəsini təhlükəsiz yerdə saxladıqdan sonra telefondan istifadə etməyi tövsiyə edirik”.

Dövlət Başçısı Esvatininin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Prezident Kolumbiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

İlham Əliyev Somalinin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Füzulidə mina partlayışı: ANAMA əməkdaşı həlak olub

Azərbaycanda sürücülərin iş və istirahət rejiminin təmin edilməsi ilə bağlı YENİLİK

Talassemiyalı xəstələrin pulunu mənimsəyənlər haqqında qərar verilib

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Füzulidə mina partlayışı: ANAMA əməkdaşı həlak olub

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Azərbaycandan Ermənistana 900 tona yaxın dizel göndərilir

Qarabağ Dirçəliş Fondu Azərbaycanın 100 ən böyük vergi ödəyicisi sırasında yer alıb

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Taksi xidmətindən istifadə edərkən nələrə diqqət yetirməlisiniz?

Azərbaycanda sürücülərin iş və istirahət rejiminin təmin edilməsi ilə bağlı YENİLİK

Dövlət Başçısı Esvatininin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Talassemiyalı xəstələrin pulunu mənimsəyənlər haqqında qərar verilib

Türkiyədə məktəbə silahlı hücum: 16 nəfər yaralanıb

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Əfqanıstanda sel fəlakəti: 189 nəfər ölüb

Prezident Kolumbiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

İlham Əliyev Somalinin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Füzulidə mina partlayışı: ANAMA əməkdaşı həlak olub

İnsan alverində təqsirləndirilən iki şəxs həbs edilib

Dağlıq ərazilərdə qar yağır - Faktiki hava

Azərbaycan-Latviya iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə edilib

Qanunsuz saxlanılan silahlar aşkarlanıb

İsrailin Livana hücumlarında ölənlərin sayı 2089-a çatdı

Gənclər niyə neqativ mövzularla gündəmə gəlmək istəyir? – Sosioloqdan açıqlama

Azərbaycanda dollarlaşma azalır

Xəzər dənizində daha bir zəlzələ olub - YENİLƏNİB

Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 22 vaqon dizel yanacağı göndəriləcək

Ombudsman şəhər mərkəzində monitorinq keçirdi: Əlilliyi olan şəxslər üçün şərait yetərli deyil

