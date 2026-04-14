İlham Əliyev Somalinin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 14-də Somali Federativ Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Abdinur Dahir Fidounu qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, səfir etimadnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim etdi.

Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi.

Qəbula görə minnətdarlığını bildirən Abdinur Dahir Fidou Somali Federativ Respublikasının Prezidenti Hasan Şeyx Mahmudun salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı.

Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Hasan Şeyx Mahmuda çatdırmağı xahiş etdi.

Dövlətimizin başçısı ötən il ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərində yeni səhifə açmış Somali Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfərini xatırladaraq, həmin səfər çərçivəsində ikitərəfli əlaqələrin inkişafı ilə bağlı səmərəli müzakirələrin aparıldığını, əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədilə bir sıra sənədlərin imzalandığını vurğuladı.

Azərbaycan Prezidenti ölkələrimiz arasında yaxşı siyasi münasibətlərin olduğunu deyərək, iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirməyin önəminə toxundu.

Prezident İlham Əliyev səfirə fəaliyyətində uğurlar arzuladı.

Somalinin Azərbaycanda səfiri təyin olunmasından məmnunluğunu bildirən Abdinur Dahir Fidou ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafı üçün səylərini əsirgəməyəcəyini dedi.

Söhbət zamanı ikitərəfli və çoxtərəfli formatlarda, həmçinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi qeyd edildi, son dövrlərdə təmasların intensivləşdiyi və qarşılıqlı səfərlərin sayının artdığı vurğulandı.

Görüşdə iqtisadiyyat, ticarət və digər sahələrdə əlaqələri genişləndirmək üçün yaxşı potensialın olduğu bildirildi.

Somali Prezidentinin ölkəmizə rəsmi səfəri çərçivəsində imzalanmış sənədə əsasən, bu ölkədə “ASAN xidmət” təcrübəsinin tətbiqi ilə bağlı işlərin davam etdirildiyi vurğulandı.

Elm və təhsil sahələrində əməkdaşlığa toxunuldu, hələ sovet dövründə Somalidən çoxsaylı tələbənin ölkəmizdə təhsil aldığı və bu ənənənin hazırda da davam etdiyi qeyd olundu. Bu xüsusda Somalidən olan tələbələrin Azərbaycanda Heydər Əliyev adına təqaüd əsasında təhsil aldıqları bildirildi.

Söhbət zamanı qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

12:35

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 14-də Somali Federativ Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Abdinur Dahir Fidounu qəbul edib.

Azərbaycanda ödənişli avtomagistrallarda maksimum sürət həddi təsdiqləndi

Cəmiyyət

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

Siyasət

İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Mövqe

Bakı küçələrində inklüzivlik: Avtobuslar müasir, yollar isə problemli – ŞƏRH - FOTO

Rəsmi

Azərbaycanda ödənişli avtomagistrallarda maksimum sürət həddi təsdiqləndi

Dövlət Başçısı Esvatininin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Prezident Kolumbiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

İlham Əliyev Somalinin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Dövlət başçısı Türkiyənin daxili işlər nazirini qəbul edib

SOCAR-ın Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik olub - SƏRƏNCAM

Dövlət Başçısı Esvatininin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

TƏBİB-in Müşahidə Şurasının tərkibi təsdiqləndi, Xalid Əhmədov sədr oldu - SİYAHI

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

Bu gün, 20:16

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlandı

Bu gün, 17:57

İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Bu gün, 17:50

Nikahların sayı azalıb

Bu gün, 17:45

Azərbaycanda ödənişli avtomagistrallarda maksimum sürət həddi təsdiqləndi

Bu gün, 17:36

Sahibə Qafarova Türkiyədə işgüzar səfərdədir

Bu gün, 17:31

Bakıda binada partlayış - ölən və xəsarət alanlar var

Bu gün, 17:25

Bakı küçələrində inklüzivlik: Avtobuslar müasir, yollar isə problemli – ŞƏRH - FOTO

Bu gün, 17:17

Türkiyədə zəlzələ oldu

Bu gün, 17:09

Yelo Bank ilk rübdə faiz gəlirlərini 25% artırıb

Bu gün, 17:02

İranla müharibədə İsraildə 35 nəfər ölüb, 8 mindən çox yaralı var

Bu gün, 16:45

Dövlət Başçısı Esvatininin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:33

Prezident Kolumbiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:32

İlham Əliyev Somalinin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:30

Azərbaycanda daşınmaz əmlakın sığortasında yeni yanaşma tətbiq olunacaq

Bu gün, 16:25

Taksilərin sığorta haqqı niyə artırıldı? – AMB-dən izah

Bu gün, 16:15

Yaxın Şərqdəki proseslər Azərbaycanda inflyasiyaya necə təsir edir? – AMB rəsmisi açıqladı

Bu gün, 16:12

Gürcüstanda qumar qaydalarının pozulması ilə bağlı cərimələr kəskin artırılır

Bu gün, 16:10

Taksi sahəsində YENİ QƏRAR: Haqlar artırıldı

Bu gün, 15:49

Azərbaycanda maliyyə sektorunun aktivlərində artım qeydə alınıb

Bu gün, 15:30
