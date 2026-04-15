Bulvarda gülləri əzənlər məşhur bloqerlər imiş - ADLAR
Dənizkənarı Milli Parkda gülləri yararsız hala salanlardan bəzilərinin kimliyi açıqlanıb.
1news.az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bir sıra bloqerlər həmin gülləri əzərək foto və videolar çəkdiriblər.
Daha sonra bu görüntüləri sosial şəbəkə hesablarında paylaşıblar və bu, trendə çevrilib.
Həmin bloqerlərin rəsmi və sosial mediada tanındıqları adlarını təqdim edirik:
Selcan Vəlizadə (Seljanvalizada)
Lala Babayeva (lalabva1)
Ad-Soyad bəlli deyil (ismiiilaa)
Ad-Soyad bəlli deyil (Sada)
Nərmin Musayeva (Naramsyv)
Həmayıl Ələsgərova (Hllyblog)
Qeyd edək ki, sözügedən şəxslər Dənizkənarı Milli Park ərazisində güllərdən ibarət olan sahədə çəkdirdikləri foto və videoları daha sonra şəxsi hesablarından siliblər. Həmin əməlləri törədən 10-a yaxın şəxs müəyyən olunaraq polisə çağırılıb.