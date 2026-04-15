 Bulvarda gülləri əzənlər məşhur bloqerlər imiş - ADLAR
Cəmiyyət

Bulvarda gülləri əzənlər məşhur bloqerlər imiş - ADLAR

09:27 - Bu gün
Dənizkənarı Milli Parkda gülləri yararsız hala salanlardan bəzilərinin kimliyi açıqlanıb.

1news.az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bir sıra bloqerlər həmin gülləri əzərək foto və videolar çəkdiriblər.

Daha sonra bu görüntüləri sosial şəbəkə hesablarında paylaşıblar və bu, trendə çevrilib.

Həmin bloqerlərin rəsmi və sosial mediada tanındıqları adlarını təqdim edirik:

Selcan Vəlizadə (Seljanvalizada)
Lala Babayeva (lalabva1)
Ad-Soyad bəlli deyil (ismiiilaa)
Ad-Soyad bəlli deyil (Sada)
Nərmin Musayeva (Naramsyv)
Həmayıl Ələsgərova (Hllyblog)

Qeyd edək ki, sözügedən şəxslər Dənizkənarı Milli Park ərazisində güllərdən ibarət olan sahədə çəkdirdikləri foto və videoları daha sonra şəxsi hesablarından siliblər. Həmin əməlləri törədən 10-a yaxın şəxs müəyyən olunaraq polisə çağırılıb.

Aktual

Cəmiyyət

Gülşad Məmmədova: Abşeron yarımadasında dolu nadir hallarda baş verir

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

İqtisadiyyat

AMB mart üzrə bankların şikayət indeksini açıqladı: gözlənilməz dəyişikliklər və tənzimləyicinin ehtiyatlı “siqnalı”

Cəmiyyət

Azərbaycanda tədavülə yenilənmiş 100 manatlıq pul nişanı buraxılır

Cəmiyyət

Boğazında qida qalan 2 yaşlı uşaq öldü

Gülşad Məmmədova: Abşeron yarımadasında dolu nadir hallarda baş verir

Uşaqları dəm qazından zəhərlənən ailənin 6 övladı dövlət himayəsində qalacaq

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı ilə bağlı yayılan müzakirələrə aydınlıq gətirilib

Qarabağ Dirçəliş Fondu Azərbaycanın 100 ən böyük vergi ödəyicisi sırasında yer alıb

Taksi xidmətindən istifadə edərkən nələrə diqqət yetirməlisiniz?

Tərtərdə kanalda batan 7 yaşlı uşağın meyiti tapılıb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Boğazında qida qalan 2 yaşlı uşaq öldü

Bu gün, 13:56

Gülşad Məmmədova: Abşeron yarımadasında dolu nadir hallarda baş verir

Bu gün, 13:45

Uşaqları dəm qazından zəhərlənən ailənin 6 övladı dövlət himayəsində qalacaq

Bu gün, 13:44

Miqrant qayığı batdı, 250 nəfər itkin düşdü

Bu gün, 13:32

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:19

İTV-yə baş direktor seçkisinin tarixi bəlli oldu

Bu gün, 13:18

AFFA “Qarabağ”ı cərimələdi

Bu gün, 13:07

Uşaq arabası qaçaqmal vasitəsinə çevrildi

Bu gün, 13:02

Pezeşkian: İran qeyri-sabitliyə can atmır, konstruktiv dialoqa sadiqdir

Bu gün, 12:54

Köhnə 100 manatlıq əsginasların aqibəti necə OLACAQ?

Bu gün, 12:44

Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

Bu gün, 12:36

Azərbaycanda muzdla çalışanların sayı azalıb – STATİSTİKA

Bu gün, 12:36

Hacı Əliyevin rütbəsi artırıldı

Bu gün, 12:23

Elnur Məmmədov ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndələri ilə Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasını müzakirə edib

Bu gün, 12:11

Binəqədidə yanğın təhlükəli mebel sexinin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:10

Milli Xalça Muzeyində “Yaddaşa həkk olunan təsvir” adlı fərdi sərgi açılıb - FOTO

Bu gün, 11:36

“ASAN xidmət” BMT-nin Ekspertlər Komitəsinin sessiyasında müzakirəyə çıxarıldı - FOTO

Bu gün, 11:34

AMB mart üzrə bankların şikayət indeksini açıqladı: gözlənilməz dəyişikliklər və tənzimləyicinin ehtiyatlı “siqnalı”

Bu gün, 11:14

Uşağın ölkədən çıxışına qanuni əsas olmadan imtina mənəvi zərər yaradır - Ali Məhkəmədən izah

Bu gün, 11:12

ABŞ Şərqi Sakit okeanda qayığı vurdu: Ölənlər var

Bu gün, 11:04
Bütün xəbərlər