Tarixdə bu gün – 15 aprel nə günüdür?
Hər bir gün tarixdə müxtəlif hadisələrlə yadda qalır.
1news.az xarici mediaya istinadən 15 apreldə baş verən hadisələri təqdim edir:
• 1755-ci il 15 apreldə Londonda Samuel Consona aid "İngilis dili lüğəti" nəşr edildi.
• 1795-ci 15 apreldə Litva Rusiya İmperiyasına birləşir.
• 1906-cı il 15 apreldə Bakıda Azərbaycan dilində ilk uşaq jurnalı çap olunub.
• 1926-cı il 15 apreldə "American Airlines"ə aid ilk təyyarə uçuş həyata keçirdi.
• 1970-ci il 15 apreldə Yaponiyada ilk elektron kalkulyator hazırladılar.
• 1989-cu il 15 aprel — Hu Yaobanqın ölümündən sonra, Çində Tyananmen meydanı etirazları başlayıb.
• 1992-ci il 15 apreldə Azərbaycan Respublikası Fələstin ilə diplomatik əlaqələr qurmuşdur.
• 2019-cu il 15 aprel — Fransadakı Paris Notr-Dam kilsəsi güclü yanğın nəticəsində ciddi ziyan görüb.
• 1992-ci il 15 aprel — Azərbaycan və Fələstin arasında diplomatik əlaqələr qurulub.
• 2016-cı il 15 aprel — Bakıda Gənclik Mall ticarət mərkəzinin açılışı olub.
Qeyd : Dünyada 15 aprel həm Ekoloji Bilik Günü , həm də Ümumdünya Mədəniyyət Günü kimi tanınır. Şimali Koreyada isə bu gün Günəş Günü kimi qeyd olunur.