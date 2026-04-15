Tarixdə bu gün – 15 aprel nə günüdür?

Oksana Orucova09:44 - Bu gün
Tarixdə bu gün – 15 aprel nə günüdür?

Hər bir gün tarixdə müxtəlif hadisələrlə yadda qalır.


1news.az xarici mediaya istinadən 15 apreldə baş verən hadisələri təqdim edir:


• 1755-ci il 15 apreldə Londonda Samuel Consona aid "İngilis dili lüğəti" nəşr edildi.
• 1795-ci 15 apreldə Litva Rusiya İmperiyasına birləşir.
• 1906-cı il 15 apreldə Bakıda Azərbaycan dilində ilk uşaq jurnalı çap olunub.
• 1926-cı il 15 apreldə "American Airlines"ə aid ilk təyyarə uçuş həyata keçirdi.
• 1970-ci il 15 apreldə Yaponiyada ilk elektron kalkulyator hazırladılar.
• 1989-cu il 15 aprel — Hu Yaobanqın ölümündən sonra, Çində Tyananmen meydanı etirazları başlayıb.
• 1992-ci il 15 apreldə Azərbaycan Respublikası Fələstin ilə diplomatik əlaqələr qurmuşdur.
• 2019-cu il 15 aprel — Fransadakı Paris Notr-Dam kilsəsi güclü yanğın nəticəsində ciddi ziyan görüb.
• 1992-ci il 15 aprel — Azərbaycan və Fələstin arasında diplomatik əlaqələr qurulub.
• 2016-cı il 15 aprel — Bakıda Gənclik Mall ticarət mərkəzinin açılışı olub.
Qeyd : Dünyada 15 aprel həm Ekoloji Bilik Günü , həm də Ümumdünya Mədəniyyət Günü kimi tanınır. Şimali Koreyada isə bu gün Günəş Günü kimi qeyd olunur.

Aktual

Cəmiyyət

Gülşad Məmmədova: Abşeron yarımadasında dolu nadir hallarda baş verir

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

İqtisadiyyat

AMB mart üzrə bankların şikayət indeksini açıqladı: gözlənilməz dəyişikliklər və tənzimləyicinin ehtiyatlı “siqnalı”

Cəmiyyət

Azərbaycanda tədavülə yenilənmiş 100 manatlıq pul nişanı buraxılır

Cəmiyyət

Boğazında qida qalan 2 yaşlı uşaq öldü

Gülşad Məmmədova: Abşeron yarımadasında dolu nadir hallarda baş verir

Uşaqları dəm qazından zəhərlənən ailənin 6 övladı dövlət himayəsində qalacaq

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Qəbələdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin dəyirmi masası başladı - FOTO - VİDEO

Yasamalda yanğında qızını itirən vəkil: Digər şirkətin rəhbərliyi niyə məsuliyyətə cəlb olunmayıb?

Qarabağ Dirçəliş Fondu Azərbaycanın 100 ən böyük vergi ödəyicisi sırasında yer alıb

Avant qeyri yaşayış sahələri satışa çıxarıldı, 3000 ailəlik nəhəng kompleksdə biznes qurmaq imkanları! - FOTO

Son xəbərlər

Boğazında qida qalan 2 yaşlı uşaq öldü

Bu gün, 13:56

Gülşad Məmmədova: Abşeron yarımadasında dolu nadir hallarda baş verir

Bu gün, 13:45

Uşaqları dəm qazından zəhərlənən ailənin 6 övladı dövlət himayəsində qalacaq

Bu gün, 13:44

Miqrant qayığı batdı, 250 nəfər itkin düşdü

Bu gün, 13:32

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:19

İTV-yə baş direktor seçkisinin tarixi bəlli oldu

Bu gün, 13:18

AFFA “Qarabağ”ı cərimələdi

Bu gün, 13:07

Uşaq arabası qaçaqmal vasitəsinə çevrildi

Bu gün, 13:02

Pezeşkian: İran qeyri-sabitliyə can atmır, konstruktiv dialoqa sadiqdir

Bu gün, 12:54

Köhnə 100 manatlıq əsginasların aqibəti necə OLACAQ?

Bu gün, 12:44

Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

Bu gün, 12:36

Azərbaycanda muzdla çalışanların sayı azalıb – STATİSTİKA

Bu gün, 12:36

Hacı Əliyevin rütbəsi artırıldı

Bu gün, 12:23

Elnur Məmmədov ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndələri ilə Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasını müzakirə edib

Bu gün, 12:11

Binəqədidə yanğın təhlükəli mebel sexinin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:10

Milli Xalça Muzeyində “Yaddaşa həkk olunan təsvir” adlı fərdi sərgi açılıb - FOTO

Bu gün, 11:36

“ASAN xidmət” BMT-nin Ekspertlər Komitəsinin sessiyasında müzakirəyə çıxarıldı - FOTO

Bu gün, 11:34

AMB mart üzrə bankların şikayət indeksini açıqladı: gözlənilməz dəyişikliklər və tənzimləyicinin ehtiyatlı “siqnalı”

Bu gün, 11:14

Uşağın ölkədən çıxışına qanuni əsas olmadan imtina mənəvi zərər yaradır - Ali Məhkəmədən izah

Bu gün, 11:12

ABŞ Şərqi Sakit okeanda qayığı vurdu: Ölənlər var

Bu gün, 11:04
Bütün xəbərlər