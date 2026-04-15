Şəmkirdə evlərdən 25 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb
Şəmkir və Tovuz rayonları ərazilərində baş verən silsilə oğurluq hadisələrinin üstü açılıb.
1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, verilən məlumata görə, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan müxtəlif vaxtlarda Şəmkirdə 4, Tovuzda isə 2 evdən ümumilikdə 25 min manat dəyərində pul və qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb. Polisin keçirdiyi tədbirlərlə qeyd olunan əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 41 yaşlı Babək Sadıqov müəyyən edilərək saxlanılıb.
Araşdırmalar davam etdirilir.
