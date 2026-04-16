 Bibiheybət yolunda bərpa işləri yekunlaşdı, istifadəyə verildi - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bibiheybət yolunda bərpa işləri yekunlaşdı, istifadəyə verildi - VİDEO

Qafar Ağayev16:40 - Bu gün
Bibiheybət yolunda bərpa işləri yekunlaşdı, istifadəyə verildi - VİDEO

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) intensiv yağıntıların fəsadlar yaratdığı Bibiheybət yolunda bərpa işlərini yekunlaşdırıb.

Bu barədə 1news.az-a qurumdan bildirilib.

Məlumata görə, ərazidə mümkün əlavə risklərin qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı və təhlükəsizlik tədbirləri də paralel şəkildə həyata keçirilib.

Yolun dayanıqlılığının bərpası və hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün genişmiqyaslı bərpa işləri aparılıb. "İnşaat Norma və Qaydaları"na uyğun olaraq yeni torpaq yatağı və yol əsası inşa edilib, daha sonra həmin hissəyə tələb olunan qalınlıqda yeni asfalt örtüyü döşənib. Bununla yanaşı, ərazi boyunca səth sularının effektiv şəkildə kənarlaşdırılması üçün xüsusi drenaj tədbirləri görülüb.

Əraziyə cəlb olunmuş işçi qüvvəsi və xüsusi texnikaların fasiləsiz və operativ fəaliyyəti nəticəsində təxirəsalınmaz tədbirlər qısa zamanda və yüksək keyfiyyətlə başa çatdırılıb. Nəticədə yol yenidən sürücülərin istifadəsinə verilib və vətəndaşların rahat, təhlükəsiz hərəkəti təmin olunub.

Beləliklə, daha bir ərazidə nəqliyyat infrastrukturunun dayanıqlılığı bərpa edilərək əhalinin gündəlik gediş-gəlişi üçün əlverişli şərait yaradılıb.

Paylaş:
231

Aktual

İqtisadiyyat

Azərbaycan Ermənistandan hansı məhsulu idxal edib? - DGK aydınlıq gətirdi

Rəsmi

Hikmət Məmmədov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM

Rəsmi

İlham Əliyev Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib - FOTO

Cəmiyyət

İrandan Azərbaycana indiyədək 3546 nəfər təxliyə edilib - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycan cüdoçusu Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə başsağlığı verib

Kamran Əsədovun məhkəməsində şahidlər dindirilib

Bakıda 5 avtomobili talayan şəxs saxlanılıb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Avant qeyri yaşayış sahələri satışa çıxarıldı, 3000 ailəlik nəhəng kompleksdə biznes qurmaq imkanları! - FOTO

Qarabağ Dirçəliş Fondunun dəstəyi ilə Laçının tarixi “Bəylik Bağları”nın bərpası həyata keçirilir - FOTO

Tərtərdə kanalda batan 7 yaşlı uşağın meyiti tapılıb - YENİLƏNİB

Keşlədə çökən kollektorun qəzalı hissəsi dəyişdirilir - FOTO - VİDEO

Son xəbərlər

Azərbaycan cüdoçusu Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

Bu gün, 17:57

Dubayın simvolu Bürc əl-Ərəb bağlanır

Bu gün, 17:51

Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə başsağlığı verib

Bu gün, 17:41

Kamran Əsədovun məhkəməsində şahidlər dindirilib

Bu gün, 17:38

Bakıda 5 avtomobili talayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:36

Ailə başçısını itirməyə görə sosial ödəniş alan tələbələrlə bağlı yenilik

Bu gün, 17:29

ABŞ-də işsizlik müavinətinə müraciətlər gözləntilərdən aşağı olub

Bu gün, 17:24

Zəngilanda Rusiya-Azərbaycan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçirilib

Bu gün, 17:11

Sabah yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq - Xəbərdarlıq

Bu gün, 16:53

Bibiheybət yolunda bərpa işləri yekunlaşdı, istifadəyə verildi - VİDEO

Bu gün, 16:40

Azərbaycan Ermənistandan hansı məhsulu idxal edib? - DGK aydınlıq gətirdi

Bu gün, 16:24

Avtoxuliqanlıq edərək sosial şəbəkədə paylaşan şəxslər həbs ediliblər

Bu gün, 16:23

“Space”in icraçı direktoru Günel Şahmalıqızını işdən çıxardı: “Nə olsun ki, şəhid qızısan?”

Bu gün, 16:07

ABŞ–HƏMAS təması: atəşkəsdən sonra ilk birbaşa görüş keçirildi

Bu gün, 16:05

Neftçalada marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:43

Kahramanmaraşdakı məktəbə hücum edən şəxsin kompüterindən hücum planı çıxdı - DETALLAR

Bu gün, 15:26

Hikmət Məmmədov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:19

Bu gün unudulmaz bəstəkar Ramiz Mirişlinin anadan olmasından 92 il ötür

Bu gün, 15:13

İlham Əliyev Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib - FOTO

Bu gün, 14:56

Paytaxtda mağazadan 2900 manat dəyərində telefon oğurlanıb

Bu gün, 14:38
Bütün xəbərlər