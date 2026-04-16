Tramp elan etdi: İsrail–Livan danışıqları bu gün başlayır

Oksana Orucova09:47 - Bu gün
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsrail ilə Livan arasında mühüm bir görüşün bu gün keçiriləcəyini açıqlayıb.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu bəyanat regionda artan gərginlik fonunda diplomatik ümidləri yenidən gündəmə gətirib.

Donald Tramp Yaxın Şərqdə diqqət çəkən bu inkişafı ictimaiyyətlə bölüşərək, İsrail və Livan arasında uzun müddətdir gözlənilən danışıqların bu gün baş tutacağını bildirib.

Vaşinqton administrasiyasının prosesə hansı formada cəlb olunacağı barədə hələlik ətraflı məlumat verilməyib. Görüşün məzmunu və gündəlik məsələləri də tam aydın deyil. Bununla belə, diplomatik mənbələr bu təmasların regional sabitlik baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığını vurğulayır.

Mütəxəssislər hesab edirlər ki, danışıqların müsbət nəticə verməsi halında həm İsrail–Livan xəttində gərginlik azala bilər, həm də daha genişmiqyaslı regional dialoqlar üçün zəmin yarana bilər.

Aktual

1news TV

Azərbaycanda postmortem donorluq: mexanizm necə işləyir və qərarı kim verir? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Mövqe

Ayten Efendiyeva Dubayın daşınmaz əmlak bazarı haqqında: imkanlar, risklər və reallıq arasında

Siyasət

Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasına görə kompensasiya ödəyəcək

Cəmiyyət

Meteoroloji xidmət: Abşeron yarımadasında dolu nadir hallarda baş verir

Cəmiyyət

Bu ilin mart ayında Azərbaycan Ermənistandan ilk dəfə mal idxal edib

Növbəti həftə Azərbaycanda vaksinasiyadan kənarda qalan uşaqlar peyvəndə cəlb ediləcək

Paytaxtda şadlıq sarayında bir sıra nöqsanlar aşkar edilib - FOTO - VİDEO

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Nazir oğlunun 12 milyonunu mənimsəməkdə ittiham olunan iş adamı azadlığa buraxılıb

Bulvarda yaşıllığa ziyan vuran 10 nəfər müəyyən edilib polisə çağırıldı – VİDEO

“PAŞA Holding” və Dünya İqtisadi Forumu arasında Əməkdaşlıq Memorandumunun imzalanma mərasimi keçirilib - FOTO

Tərtərdə kanalda batan 7 yaşlı uşağın meyiti tapılıb - YENİLƏNİB

Bu ilin mart ayında Azərbaycan Ermənistandan ilk dəfə mal idxal edib

Narkotik testində nəticələri pozitiv çıxan türk məşhurlar məlum oldu

Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 93 %-dən çox artıb

Növbəti həftə Azərbaycanda vaksinasiyadan kənarda qalan uşaqlar peyvəndə cəlb ediləcək

Azərbaycanda postmortem donorluq: mexanizm necə işləyir və qərarı kim verir? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Paytaxtda şadlıq sarayında bir sıra nöqsanlar aşkar edilib - FOTO - VİDEO

Türkiyədə daha bir şagirdin mesajları panikaya səbəb oldu: polis dərhal hərəkətə keçdi

Universitetlərin qəbul imtahanının 2-ci mərhələsinin 1-ci cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayır

Masallıda 2-ci sinif şagirdi dünyasını dəyişib - FOTO

Tarixdə bu gün – 16 aprel nə günüdür?

Bu gün Maştağa və Ramanada işıq kəsiləcək

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşır

AMB 16 aprelə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb

Rabatda Azərbaycan mövzusunda sərgi: mərakeşli rəssamların baxışı - FOTO

Kahramanmaraşda məktəbə hücum edənin atası saxlanılıb

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki körpələr evinin işçilərinin maaşları artırılıb

Azərbaycan ABŞ ilə enerji dəhlizlərini müzakirə edib

Ceyhun Bayramov Rumıniya XİN rəhbəri ilə telefonla danışıb

