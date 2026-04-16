Tramp elan etdi: İsrail–Livan danışıqları bu gün başlayır
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsrail ilə Livan arasında mühüm bir görüşün bu gün keçiriləcəyini açıqlayıb.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu bəyanat regionda artan gərginlik fonunda diplomatik ümidləri yenidən gündəmə gətirib.
Donald Tramp Yaxın Şərqdə diqqət çəkən bu inkişafı ictimaiyyətlə bölüşərək, İsrail və Livan arasında uzun müddətdir gözlənilən danışıqların bu gün baş tutacağını bildirib.
Vaşinqton administrasiyasının prosesə hansı formada cəlb olunacağı barədə hələlik ətraflı məlumat verilməyib. Görüşün məzmunu və gündəlik məsələləri də tam aydın deyil. Bununla belə, diplomatik mənbələr bu təmasların regional sabitlik baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığını vurğulayır.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, danışıqların müsbət nəticə verməsi halında həm İsrail–Livan xəttində gərginlik azala bilər, həm də daha genişmiqyaslı regional dialoqlar üçün zəmin yarana bilər.