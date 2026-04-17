İmtahanda maksimum bal toplayan Aydın: Çox yox, düzgün çalışmaq lazımdır

Oksana Orucova18:25 - Bu gün
Xəbər verdiyimiz kimi bu gün Tam (11 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə 9 mart tarixində keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub.

İmtahannın nəticələrinə əsasən, 3 nəfər maksimum bal toplayıb.

Onlardan biri də Həsənli Aydın Çingiz oğludur. Aydın 1news.az-a verdiyi açıqlamasında imtahandan yüksək nəticə toplayacağını öncədən hiss etdiyini bildirib:

“Nəticələri yeni öyrənmişəm. Çox həyəcanlıyam. 9-cu sinifdəki rekordumu yenilədim bir növ. Çox çalışmaq yox, düzgün və davamlı çalışmaq lazımdır.

Telefondan istifadə edirdim. Heç az da istifadə etmirdim. Təxminən 300-ə yaxın bal yığmağı gözləyirdim. Abituriyentlərə tövsiyyəm odur ki, özləri üçün hədəf qoysunlar. Həmin hədəf üçün çalışsınlar. Maksimum nəticəni hədəf qoysalar, ona uyğun da bal yığa biləcəklər”.

Cəmiyyət

İmtahanda ən yüksək bal toplayan Muhammedali: Yüksək bal toplayacağıma inanırdım - EKSKLUZİV

İdman

Martın 9-da keçirilən buraxılış imtahanının nəticələri açıqlandı maksimum bal toplayanların sayı açıqlandı

Dünya

İran açıqladı: Hörmüz boğazı ticarət gəmiləri üçün açılıb

Cəmiyyət

“FOMO Baku” “DJ Mag”-in dünyanın ən yaxşı klublar siyahısında 49-cu yerə yüksəldi - FOTO

İmtahanda ən yüksək bal toplayan Muhammedali: Yüksək bal toplayacağıma inanırdım - EKSKLUZİV

2026-nın 3 ayı ərzində şəhid ailəsi üzvlərinə 50 mindən çox tibbi xidmət göstərilib

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Keşlədə çökən kollektorun qəzalı hissəsi dəyişdirilir - FOTO - VİDEO

Meteoroloji xidmət: Abşeron yarımadasında dolu nadir hallarda baş verir

Taksilərin sığorta haqqı niyə artırıldı? – AMB-dən izah

Bakı, Abşeron və Xaçmazda suçəkmə işləri həyata keçirilir - VİDEO

“FOMO Baku” “DJ Mag”-in dünyanın ən yaxşı klublar siyahısında 49-cu yerə yüksəldi - FOTO

İmtahanda ən yüksək bal toplayan Muhammedali: Yüksək bal toplayacağıma inanırdım - EKSKLUZİV

Tramp: ABŞ hazırda dünyanın ən möhtəşəm ölkəsidir

Türkiyədə zəlzələ baş verdi

Martın 9-da keçirilən buraxılış imtahanının nəticələri açıqlandı maksimum bal toplayanların sayı açıqlandı

2026-nın 3 ayı ərzində şəhid ailəsi üzvlərinə 50 mindən çox tibbi xidmət göstərilib

İran açıqladı: Hörmüz boğazı ticarət gəmiləri üçün açılıb

Üç qardaş ölkə liderləri Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində bir araya gəldilər - FOTO

Yağış, qar yağacağı gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

“Anadolu Ankası – 2026” beynəlxalq təlimi uğurla başa çatıb - VİDEO

Azərbaycan Prezidenti Şahbaz Şəriflə görüşdü - FOTO

Mikayıl Müşfiqin xatirə muzeyi zədələndi - FOTO

Antalya Diplomatiya Forumunun açılış mərasimi keçirilir, Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak edir

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan regional sahibliyin qəti tərəfdarıdır

Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Baş Prokurorluq Binəqədiə baş verən hadisə ilə bağlı birgə məlumat yaydı

Binəqədidə dəhşət: Keçmiş arvadını öldürüb, evi partlatdı – VİDEO

Məktəb hücumlarından sonra türk serialları ilə bağlı mühüm qərar

Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin sədrləri nələri müzakirə ediblər? - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Qanada M çiçəyi yoluxmaları 1062-yə çatdı

