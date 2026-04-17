İmtahanda maksimum bal toplayan Aydın: Çox yox, düzgün çalışmaq lazımdır
Xəbər verdiyimiz kimi bu gün Tam (11 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə 9 mart tarixində keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub.
İmtahannın nəticələrinə əsasən, 3 nəfər maksimum bal toplayıb.
Onlardan biri də Həsənli Aydın Çingiz oğludur. Aydın 1news.az-a verdiyi açıqlamasında imtahandan yüksək nəticə toplayacağını öncədən hiss etdiyini bildirib:
“Nəticələri yeni öyrənmişəm. Çox həyəcanlıyam. 9-cu sinifdəki rekordumu yenilədim bir növ. Çox çalışmaq yox, düzgün və davamlı çalışmaq lazımdır.
Telefondan istifadə edirdim. Heç az da istifadə etmirdim. Təxminən 300-ə yaxın bal yığmağı gözləyirdim. Abituriyentlərə tövsiyyəm odur ki, özləri üçün hədəf qoysunlar. Həmin hədəf üçün çalışsınlar. Maksimum nəticəni hədəf qoysalar, ona uyğun da bal yığa biləcəklər”.