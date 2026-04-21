İcra məmurlarının hüquqları genişləndiriləcək

Qafar Ağayev13:41 - Bu gün
İcra məmurlarının hüquqları genişləndiriləcək

İcra məmurlarının hüquqları genişləndiriləcək.

1news.az-ın məlumatına görə, bu, Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirə olunan "Dövlət icra məmurları haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində öz əksini tapıb.

Hazırda qüvvədə olan qanuna görə, icra məmuru tələbi borclunun hesabında olan pul vəsaitlərinə və digər qiymətli əşyalarına, banklarda və ya digər kredit təşkilatlarındakı əmanətlərə yönəldə, borclunun yerinin, əmlakının, uşağının olduğu yerin müəyyən edilməsi üçün qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada tədbirlər görə bilər.

Təklif edilən dəyişikliyə əsasən, icra məmuru tələbi borclunun əmlakına, o cümlədən nağd, yaxud banklarda və ya digər kredit təşkilatlarındakı, elektron pul təşkilatlarındakı hesablarda və əmanətlərdə, habelə saxlancda olan pul vəsaitlərinə və başqa sərvətlərinə yönəldə, borclunun, onun əmlakının yerinin, borclu hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbərinin və ya borclunun uşağının olduğu yerin müəyyən edilməsi üçün qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada tədbirlər görə biləcək.

Qanun layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə çıxarılaraq bir oxunuşda qəbul edilib.

Aktual

Rəsmi

3 il stajı olan məhkəmə hakimləri bu hüquqa malik olacaqlar - FƏRMAN

Cəmiyyət

Bəxtiyar Məmmədov: “Hadisə baş verən anda “Bakı Metropoliteni” xətlərində 30 qatar olub”

Cəmiyyət

Azərbaycanda tolerantlıq mühiti: görünən və görünməyən tərəflər

İqtisadiyyat

Azərbaycan avtonəqliyyat vasitələrinin icbari sığortasının hesablanmasında YENİLİK

Cəmiyyət

Bakı metrosunun stansiya rəisi öldü - FOTO

Ehtiyat generatorlar niyə istifadə edilmədi? - Metropoliten rəsmisindən AÇIQLAMA

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə icra olunan “Gənc arıçı” layihəsi Yevlaxda keçiriləcək

Bəxtiyar Məmmədov: “Hadisə baş verən anda “Bakı Metropoliteni” xətlərində 30 qatar olub”

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Meteoroloji xidmət: Abşeron yarımadasında dolu nadir hallarda baş verir

“FOMO Baku” “DJ Mag”-in dünyanın ən yaxşı klublar siyahısında 49-cu yerə yüksəldi - FOTO

Mehdiabadda qəza nəticəsində avtomobildə sıxılan sürücü xilas edilib - VİDEO

Xırdalanda qətl hadisəsi törədilib - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Bakı metrosunun stansiya rəisi öldü - FOTO

Bu gün, 16:47

Ehtiyat generatorlar niyə istifadə edilmədi? - Metropoliten rəsmisindən AÇIQLAMA

Bu gün, 16:45

3 il stajı olan məhkəmə hakimləri bu hüquqa malik olacaqlar - FƏRMAN

Bu gün, 16:44

İranda qalan təyyarə 53 gündən sonra Türkiyəyə qayıdır

Bu gün, 16:43

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə icra olunan “Gənc arıçı” layihəsi Yevlaxda keçiriləcək

Bu gün, 16:34

Bəxtiyar Məmmədov: “Hadisə baş verən anda “Bakı Metropoliteni” xətlərində 30 qatar olub”

Bu gün, 16:26

Azərbaycana qaçaqmalçılıqla narkotik gətirən şəxs tutulub- VİDEO

Bu gün, 16:10

Nazir: Ölkədə kriminogen durum nəzarətdə saxlanılıb

Bu gün, 15:59

Azərbaycanda yol-nəqliyyat hadisələrində ölən və xəsarət alanların sayıda azalma müşahidə olunub

Bu gün, 15:58

İlin ilk 3 ayında cinayətlərin sayı azalıb

Bu gün, 15:50

Vilayət Eyvazov onlayn formatda Kollegiya iclası keçirdi, tapşırıqlar verdi

Bu gün, 15:46

Azərbaycanda tolerantlıq mühiti: görünən və görünməyən tərəflər

Bu gün, 15:45

Azərbaycan avtonəqliyyat vasitələrinin icbari sığortasının hesablanmasında YENİLİK

Bu gün, 15:27

Xırdalanda şirkətdən külli miqdarda oğurluq edilib

Bu gün, 15:19

Ağdam şəhərində daha 92 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:18

Metronun fəaliyyəti bərpa edilib - YENİLƏNİB 5

Bu gün, 15:11

UFC turnirlərinin 2028-ci ilədək Bakıda keçirilməsi üçün müqavilə imzalanıb

Bu gün, 15:09

Qəzza zolağında ölənlərin sayı 72 min 560-a çatdı

Bu gün, 14:34

Bu bank pulunuza illik 12% gəlir təklif edir

Bu gün, 14:31

Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 17 ailə yola salınıb

Bu gün, 14:05
Bütün xəbərlər