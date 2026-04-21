Çağrı Mərkəzi olmayan qurumların çağrı xidmətləri “108” Çağrı Mərkəzi ilə göstəriləcək
Çağrı Mərkəzi mövcud olmayan mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının çağrı xidmətləri "108" Çağrı Mərkəzi vasitəsilə göstəriləcək.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Qərarla Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi maliyyə vəsaiti ilə bağlı təklifləri Maliyyə Nazirliyinə təqdim etməlidir.
Maliyyə Nazirliyi Dövlət Agentliyinə zəruri maliyyə vəsaitinin ayrılmasını təmin etməlidir.
175