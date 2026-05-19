“Uşaq qaynar xətti”nə hansı məsələlərlə bağlı müraciət edildiyi məlum olub
“Uşaq qaynar xətti”nə hansı məsələlərlə bağlı müraciət edildiyi məlum olub.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin bu gün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan “Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 2025-ci il üzrə Məlumatı”nda əksini tapıb.
Ötən il “Uşaq qaynar xətti”nə 5520 müraciət daxil olub. Daxil olan müraciətlərdən 1606-i (29%) psixoloji, 823-ü (15%) sosial, 808-i (15%) zorakılıq, 730-u (13%) hüquq, 3023-i (5%) təhsil, 56-ı (1%) səhiyyə, 1196-ı (22%) digər məsələlərlə bağlı olub.
118