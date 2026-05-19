 “Uşaq qaynar xətti”nə hansı məsələlərlə bağlı müraciət edildiyi məlum olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

“Uşaq qaynar xətti”nə hansı məsələlərlə bağlı müraciət edildiyi məlum olub

15:17 - Bu gün
“Uşaq qaynar xətti”nə hansı məsələlərlə bağlı müraciət edildiyi məlum olub

“Uşaq qaynar xətti”nə hansı məsələlərlə bağlı müraciət edildiyi məlum olub.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin bu gün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan “Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 2025-ci il üzrə Məlumatı”nda əksini tapıb.

Ötən il “Uşaq qaynar xətti”nə 5520 müraciət daxil olub. Daxil olan müraciətlərdən 1606-i (29%) psixoloji, 823-ü (15%) sosial, 808-i (15%) zorakılıq, 730-u (13%) hüquq, 3023-i (5%) təhsil, 56-ı (1%) səhiyyə, 1196-ı (22%) digər məsələlərlə bağlı olub.

Paylaş:
118

Aktual

Siyasət

Eldar Əzizov: Yağışlarla bağlı mübarizədə müəyyən islahatlar aparılmalıdır

Siyasət

Eldar Əzizov: Bakı müasir urbanizmin uğurlu nümunəsinə çevrilir

Siyasət

“Bakıda genişmiqyaslı abadlıq işləri aparılır” - Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı

Rəsmi

Sabir Rüstəmxanlı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Siyasət

Hikmət Hacıyevdən quru sərhədlərinin açılması ilə bağlı AÇIQLAMA

Eldar Əzizov: Bakı müasir urbanizmin uğurlu nümunəsinə çevrilir

“Bakıda genişmiqyaslı abadlıq işləri aparılır” - Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı

“Bakı-Tbilisi xətti Avropa üçün strateji əhəmiyyət qazanır” - POLİTOLOQ

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə Türküstan Bəyannaməsi imzalanıb

Ceyhun Bayramov ilə Seyid Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub

BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu təmin olunmalıdır - Hikmət Hacıyev

Bayram namazının vaxtı açıqlandı

Son xəbərlər

Bakıda keçirilən WUF13 rəngarəng görüntülərlə yadda qalır – FOTOREPORTAJ

Bu gün, 17:59

Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:49

Hikmət Hacıyevdən quru sərhədlərinin açılması ilə bağlı AÇIQLAMA

Bu gün, 17:44

WUF13-də adalarda və yüksək riskli ərazilərdə mənzil problemi müzakirə olunub

Bu gün, 17:31

AzTU-nun daha bir tələbəsi qəfil vəfat etdi

Bu gün, 17:26

Eldar Əzizov: Bakı müasir urbanizmin uğurlu nümunəsinə çevrilir

Bu gün, 17:16

“Bakıda genişmiqyaslı abadlıq işləri aparılır” - Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı

Bu gün, 17:02

Bu ilin ilk üç ayında 698 əkiz, 27 üçəm doğulub

Bu gün, 17:00

Bəzi ərazilərdə intensiv yağıntılar olacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:46

“Bakı-Tbilisi xətti Avropa üçün strateji əhəmiyyət qazanır” - POLİTOLOQ

Bu gün, 16:35

Eldar Əzizov: Yağışlarla bağlı mübarizədə müəyyən islahatlar aparılmalıdır

Bu gün, 16:29

Azərbaycanda daha bir aqropark yaradılıb

Bu gün, 16:23

Eldar Əzizov: Yağışlarla bağlı mübarizədə müəyyən islahatlar aparılmalıdır

Bu gün, 16:10

Sabir Rüstəmxanlı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 15:57

“Qadın dəstək xətti”nə daxil olan müraciətlərin statistikası açıqlanıb

Bu gün, 15:49

Rəşad Xanlarova vəzifə verildi

Bu gün, 15:44

Yango və JET birbaşa tətbiq daxilində elektrikli skuter icarəsini istifadəyə verib - Bakı sakinləri 2000 nəqliyyat vasitəsindən ibarət parka çıxış əldə edirlər

Bu gün, 15:24

“Uşaq qaynar xətti”nə hansı məsələlərlə bağlı müraciət edildiyi məlum olub

Bu gün, 15:17

İlham Əliyev Slovakiya Baş nazirinin müavinini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 15:16

“WUF13 Azərbaycanın dünya arenasındakı yerinin göstəricisidir” - ŞƏRH

Bu gün, 14:58
Bütün xəbərlər