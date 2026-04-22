“Ədalət uğrunda mübarizə aparıram” – Yasamaldakı yanğın faciəsində həlak olan qızın atası cavab tələb edir – MÜSAHİBƏ
Yasamal rayonunun Mirəli Seyidov küçəsində yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş verən dəhşətli faciədən artıq beş aydan çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, zaman həlak olanların yaxınlarına və doğmalarına təsəlli gətirməyib.
Üç nəfərin həyatına son qoyan və iyirmidən çox sakinin xəstəxanaya yerləşdirilməsinə səbəb olan yaşayış binasındakı yanğın dərin, sağalmayan yara olaraq qalır. Həmin taleyüklü gündə bir neçə ailənin arzuları bir anda puç oldu: kimisi atasını, kimisi anasını itirdi, kimisi isə ən qiymətlisindən – övladından məhrum qaldı.
Biz artıq yetkinlik yaşına çatmayan Lyaman Qulamovanın taleyi barədə məlumat vermişdik. Onun anası, Bakı Milli Geyimlər Evinin rəhbəri Könül Vəlibəyli həmin yanğında həlak olub, Lyaman isə beş ay keçməsinə baxmayaraq, hələ də sağlamlığı ilə bağlı ağır mübarizəsini davam etdirir.
Bundan əvvəl biz binanın komendantı, ailə başçısı olan Samir Maqomedov barədə də yazmışdıq – onun da həyat yolu həmin yanğında faciəvi şəkildə yarımçıq qaldı.
Həmin yanğında həyatını itirənlər arasında balaca bir mələk də var idi – altı yaşlı Arzu Əli qızı Qəmbərli. Öz evinin divarları arasında, qorunmalı olduğu yerdə ürəyi dayanmış bir uşaq… O, böyüməyə, yaşıdları ilə doyunca oynamağa, uşaqlıq arzularını həyata keçirməyə macal tapmadı.
Həlak olan qızın atası Əli Qəmbərov bu gün həyatının ən çətin mübarizəsini aparır, ədalət uğrunda mübarizə. Hüquqşünas olaraq qanunun gücünü bilsə də, o, redaksiyamıza ilk növbədə dərddən parçalanan bir valideyn kimi müraciət edib. Onun üçün, eləcə də digər zərərçəkənlər üçün ən önəmlisi odur ki, bu faciədə təqsiri olan hər kəs layiqli cəzasını alsın, günahsız qurbanların xatirəsi isə gələcəkdə bu cür faciələrin qarşısının alınmasına kömək etsin.
Kədərli atanın sözlərinə görə, işin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hadisə ilə əlaqədar “Loft Dent” stomatoloji klinikasının rəhbəri həbs edilsə də, həmin müəssisənin və “Loft” restoranının sahibi – Abbasov Vüqar Yusif oğlu indiyədək məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Bu obyektlər üçün texniki şərtlərin hansı əsaslarla və necə alındığı hələ də aydın deyil; hazırda prokurorluq bu məsələ üzrə araşdırma aparır.
“Vüqar Abbasovun məsuliyyətə cəlb olunması və onunla bağlı araşdırma aparılması üçün iki dəfə vəsatət qaldırmışam, lakin naməlum səbəblərdən bu günə qədər onlara heç bir reaksiya verilməyib. Halbuki istintaq artıq yekunlaşmaq üzrədir və materiallar Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilməyə hazırlanır”, – deyə vəkil bildirib.
Həmsöhbətimiz qeyd edib ki, Abbasov hər iki obyektin sahibidir və saxlanılan “Loft Dent” klinikasının rəhbəri Bəhrüz Sabih oğlu Paşayevin qohumudur.
Vəkilin sözlərinə görə, sahibkar biznesdə sadəcə verilən tapşırıqları yerinə yetirən qohumuna himayədarlıq edir. Ə.Qəmbərovun bildirdiyinə görə, faciədən əvvəl də həmin obyektlərdə özbaşınalıq hökm sürüb, o cümlədən avadanlıqların quraşdırılması zamanı da qanun pozuntuları olub. Hətta məhkəmə çəkişmələri də yaşanıb: obyekt sahibi binanın zirzəmisinin böyük bir hissəsini qanunsuz zəbt edib.
“Biz dövlətimizə inanırıq və görürük ki, iş düzgün istiqamətdə aparılır. Lakin məni əsas narahat edən sual budur: bu şəxsin arxasında kim dayanır, o kimə arxalanır və niyə bu günə qədər ona qarşı tədbir görülmür? Əgər Daxili İşlər Nazirliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının qəhrəman səyləri olmasaydı, həmin gün üç yox, otuz nəfər həlak ola bilərdi. Onlar insanları xilas etmək üçün sözün əsl mənasında əlləri ilə şüşələri sındırırdılar”, – deyə Əli Qəmbərov bildirib.
Onun sözlərinə görə, klinikanın nümayəndəsi artıq həbs olunub və onun təqsiri faktlarla təsdiqlənir.
“Amma bu problem tək bir şəxsin cəzalandırılması ilə həll olunmur. Təqsirləndirilən şəxs sadəcə başqasının iradəsini yerinə yetirən bir vasitəçi idi və prosesin son mərhələsində əsl günahkarın hələ də kənarda qalması son dərəcə narahatedicidir. Üstəlik, Vüqar Abbasov pərdəarxasında “sponsor” rolunda çıxış edir: zərərçəkənlərə dəymiş ziyanı ödəməyə çalışır, binanın bərpası xərclərini öz üzərinə götürür. Əgər insan özünü günahkar saymırsa, niyə bu məsələni maliyyə baxımından bağlamağa çalışır?
Mən sizə ata kimi müraciət edirəm. Bizim yeganə istəyimiz odur ki, bu faciədə iştirak edən hər kəs, icraçıdan tutmuş sahibinə qədər layiqli cəzasını alsın. İnanıram ki, belə də olacaq”, – deyə o əlavə edib.
Bununla bağlı biz Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna müraciət etdik.
Qurumdan bildirildi ki, ibtidai istintaq hələ başa çatmadığı üçün hazırda bu məsələ ilə bağlı hər hansı açıqlama verilməsi məqsədəuyğun hesab edilmir.
Bu gün bu iş yalnız hüquqi prosedurlardan ibarət deyil, eyni zamanda ədalətə olan inam məsələsidir. İnsanlar, xüsusilə də uşaqlar həlak olduğu zaman cəmiyyət hər bir məsul şəxsin rolunun tam və obyektiv qiymətləndirilməsini gözləməkdə haqlıdır.
Hələlik isə cavabsız qalan suallar var. Məhz bu suallar nə uşağını itirmiş ailə üçün, nə də ümumilikdə cəmiyyət üçün bu faciənin keçmişə çevrilməsinə imkan verir.
1news.az redaksiyası hadisələrin inkişafını izləməkdə davam edəcək. Çünki belə hallarda təkcə istintaqın başa çatdırılması deyil, həm də faciənin arxasınca tam məsuliyyətin təmin olunması vacibdir.
Qeyd: Həlak olan qızın fotoları atasının razılığı və istəyi ilə yayımlanır.