 Kamaləddin Qafarov: Baltik regionu ilə Cənubi Qafqaz arasında əməkdaşlıq geostrateji baxımdan da əhəmiyyətlidir
Kamaləddin Qafarov: Baltik regionu ilə Cənubi Qafqaz arasında əməkdaşlıq geostrateji baxımdan da əhəmiyyətlidir

14:05 - Bu gün
“Bakıda keçirilən yüksək səviyyəli görüşlər Azərbaycan-Latviya münasibətlərinin məzmununda yeni çalarların formalaşdığını göstərdi”.

Bu fikirləri mətbuata verdiyi açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov səsləndirib.

“Aprelin 22-də verilən bəyanatlar təkcə ikitərəfli əməkdaşlığın cari vəziyyətini deyil, həm də gələcək inkişaf istiqamətlərini aydın şəkildə ortaya qoydu”.

Millət vəkilinin fikrincə, bu görüşü fərqləndirən əsas məqam siyasi dialoqla iqtisadi əməkdaşlığın və regional təhlükəsizlik gündəliyinin eyni platformada uzlaşdırılması oldu. “Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, ikitərəfli gündəliyin müxtəlif aspektləri, o cümlədən beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edən məsələlər geniş müzakirə edildi. Bu yanaşma göstərir ki, Azərbaycan-Latviya münasibətləri artıq yalnız klassik diplomatik münasibətlər formatı ilə məhdudlaşmır, regional və qlobal proseslərə dair fikir mübadiləsini də əhatə edir. Xüsusilə Cənubi Qafqaz və Baltik regionlarında təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi tərəflərin siyasi dialoqunun keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçdiyini təsdiqləyir”.

Bu kontekstdə sülh prosesi ilə bağlı qarşı tərəfə çatdırılan son məlumatlara ayrıca diqqət çəkildiyini vurğulayan K.Qafarov deyib:

“Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində müşahidə olunan müsbət dinamika, ticarət təmaslarının yaranması, vətəndaş cəmiyyəti dialoqunun başlanması regionda sabitliyin möhkəmlənməsi üçün yeni imkanlar açır. Bu prosesin Avropa tərəfdaşları ilə müzakirə edilməsi Azərbaycanın regional sülh gündəmini beynəlxalq dəstək müstəvisində təqdim etmək strategiyasının tərkib hissəsi kimi görünür. İkitərəfli əməkdaşlığın digər mühüm istiqaməti iqtisadi sahədir. Son illər qarşılıqlı ticarətin mövcud potensialı tam əks etdirmədiyi vurğulansa da, bu sahədə dönüş yaratmaq üçün real imkanların mövcudluğu açıq görünür. Sərmayə qoyuluşu, innovasiya, logistika, nəqliyyat və sənaye kooperasiyası üzrə perspektivlər kifayət qədər genişdir. Azərbaycanın artan investisiya imkanları və Latviyanın Avropa bazarları ilə inteqrasiya üstünlükləri bu əməkdaşlığı daha praktik nəticələrə yönəldə bilər. Bu baxımdan Azərbaycan-Latviya biznes-forumu xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Forumda praktiki müqavilələrin, yeni tərəfdaşlıqların və birgə layihələrin müzakirəsi iqtisadi əlaqələrin keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçidi üçün mühüm siqnal sayıla bilər. Lakin Baltik regionu ilə Cənubi Qafqaz arasında əməkdaşlıq yalnız iqtisadi deyil, həm də geostrateji baxımdan əhəmiyyətlidir. Avropanın enerji təhlükəsizliyi, tranzit marşrutlarının şaxələndirilməsi, rəqəmsal iqtisadiyyat və yaşıl keçid kimi sahələrdə Bakı ilə Riqa arasında maraqların üst-üstə düşməsi bunu təsdiqləyir. Xüsusilə nəqliyyat-kommunikasiya layihələri fonunda Azərbaycan Şərq-Qərb bağlantısında mühüm həlqə kimi çıxış edir və bu amil Latviya üçün də əlavə imkanlar yaradır”.

Aktual

Cəmiyyət

11-ci sinif üzrə buraxılış imtahanında 9 nəfər maksimal nəticə göstərib

Cəmiyyət

Martın 15-i keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Rəsmi

Natiq İbrahimov yenidən Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilib

Cəmiyyət

WUF13 ilə bağlı Bakıda tədrisin təşkilində dəyişikliklər ediləcək

Cəmiyyət

Bakıda 140A nömrəli marşrut nağdsız ödəniş sisteminə keçir

11-ci sinif üzrə buraxılış imtahanında 9 nəfər maksimal nəticə göstərib

Martın 15-i keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Ombudsman nümayəndələri yanğın baş vermiş internat məktəbinə baş çəkib

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

“FOMO Baku” “DJ Mag”-in dünyanın ən yaxşı klublar siyahısında 49-cu yerə yüksəldi - FOTO

Təhdid xarakterli paylaşım edən məktəbli saxlanılıb

İmtahanda ən yüksək bal toplayan Muhammedali: Yüksək bal toplayacağıma inanırdım - EKSKLUZİV

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

