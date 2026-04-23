İsmayıllıda lotereyadan 100 000 manat uduldu – FOTO – VİDEO

İsmayıllıda lotereyadan 100 000 manat uduldu – FOTO – VİDEO

Ölkənin qanuni lotereya təşkilatçısı və idman mərc oyunları operatoru “Azərlotereya”nın təşkil etdiyi “Super Keno” tirajlı lotereyasında növbəti böyük uduş qeydə alınıb.

100 000 manatlıq böyük uduş İsmayıllı rayon sakini 27 yaşlı İzzət Ağaya qismət olub.

Qalibə 2, 12, 23, 32, 34, 43, 50, 54, 63, 69 rəqəmləri uğur gətirib. Uduş xəbərini aldıqdan sonra böyük sevinc yaşadığını bildirən İzzət Ağa bu anın onun üçün unudulmaz olduğunu qeyd edib. O, sevincini ilk olaraq ailəsi ilə bölüşüb. Şanslı qalib qazandığı məbləğlə evinin tikintisini tamamlamağı və həyat yoldaşının avtomobil arzusunu yerinə yetirəcəyini bildirib.

Qeyd edək ki, “Super Keno” lotereyasında ən böyük uduş 1 000 000 manatdır. Belə ki, 70 rəqəm arasından sevdiyiniz 10 rəqəmi seçərək həyatınızı dəyişəcək böyük uduşu qazanmaq şansına nail ola bilərsiniz.

Həftənin hər günü saat 19:45-də keçirilən “Super Keno” lotereyası “Xəzər” TV, eləcə də “Azərlotereya”nın “Youtube”“Telegram” kanallarında canlı yayımlanır. Biletləri “Azərlotereya” satış nöqtələri, “Azərpoçt” şöbələri, “Misli” məntəqələri, OBA marketlərindən, eləcə də Azerlotereya.comMisli.az saytlarından əldə edə bilərlər.

Aktual

Cəmiyyət

11-ci sinif üzrə buraxılış imtahanında 9 nəfər maksimal nəticə göstərib

Cəmiyyət

Martın 15-i keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Rəsmi

Natiq İbrahimov yenidən Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilib

Cəmiyyət

WUF13 ilə bağlı Bakıda tədrisin təşkilində dəyişikliklər ediləcək

Cəmiyyət

Bakıda 140A nömrəli marşrut nağdsız ödəniş sisteminə keçir

11-ci sinif üzrə buraxılış imtahanında 9 nəfər maksimal nəticə göstərib

Martın 15-i keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Ombudsman nümayəndələri yanğın baş vermiş internat məktəbinə baş çəkib

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Ağdam şəhərində daha 92 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - FOTO - YENİLƏNİB

Şirvanda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən 5 nəfər saxlanılıb

Metronun fəaliyyəti bərpa edilib - YENİLƏNİB 5

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Son xəbərlər

Bakıda 140A nömrəli marşrut nağdsız ödəniş sisteminə keçir

Bu gün, 17:58

11-ci sinif üzrə buraxılış imtahanında 9 nəfər maksimal nəticə göstərib

Bu gün, 17:50

Martın 15-i keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Bu gün, 17:42

Ombudsman nümayəndələri yanğın baş vermiş internat məktəbinə baş çəkib

Bu gün, 17:33

Baş Prokurorluqda geniş Kollegiya iclası keçirilib

Bu gün, 17:30

Səfərbərlik Xidmətinin rayon şöbələrində keçirilən əməliyyatda saxlanılanların ADLARI - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:19

Natiq İbrahimov yenidən Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilib

Bu gün, 17:07

WUF13 ilə bağlı Bakıda tədrisin təşkilində dəyişikliklər ediləcək

Bu gün, 17:02

İran səfiri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Bu gün, 16:56

Daşkəsən rayonunda silsilə ağacəkmə aksiyaları keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:48

Sarı və narıncı xəbərdarlıq: Külək güclənəcək

Bu gün, 16:41

Salyanda “Aystore” marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 16:38

ABŞ-dən yeni əməliyyat: İran nefti daşıyan tanker saxlanıldı

Bu gün, 16:33

Taleh Ziyadov Avropa Badmintonu Direktorlar Şurasının üzvü seçilib

Bu gün, 16:19

Qəzzada can itkisi artır: ölənlərin sayı 72 min 568-ə çatdı

Bu gün, 15:58

“Optimal Finance” BOKT-un lisenziyası ləğv olunub

Bu gün, 15:56

Azərbaycan XİN Türkiyəni 23 Aprel – Milli Suverenlik və Uşaq Bayramı münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 15:31

Metroda qatarların hərəkəti tam bərpa olundu

Bu gün, 15:19

Bakıda cibgirlik edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 15:09

Dövlət Neft Fondunun aktivləri 74 milyard dollara yaxınlaşıb

Bu gün, 15:03
Bütün xəbərlər